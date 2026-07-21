Los acuerdos con los gobernadores avanzan con más giros para los aliados

CÓRDOBA.- La búsqueda de consensos en la que parece estar dispuesta a avanzar la Casa Rosada con los gobernadores no solo se refleja con la designación de Diego Santilli como nexo. También hay una apertura de la billetera por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Es un movimiento relativo, es verdad, pero claramente hay premios para los aliados, y se pusieron en marcha mecanismos para evitar problemas financieros de los distritos comandados por “amigos”.

En función del estrés financiero que vienen atravesando las provincias, con la pérdida de $2 billones entre transferencias directas e indirectas en el primer semestre. La caída de la recaudación nacional impactó, incluso, en las cuentas libertarias que, aunque cerraron la primera parte del año, en junio registraron un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones (incluyendo $328.049 millones en pagos de intereses).

Cuando la Rosada tomó la decisión de avanzar a pleno con el proyecto para la reelección del presidente Javier Milei, Santilli planteó en la mesa política que las conversaciones con los gobernadores requerían de acompañamiento de fondos.

El ministro de Economía, Luis Caputo; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, encabezaron el anuncio del proyecto de recuperación terciaria en Cerro Dragón

A mediados de abril Caputo autorizó por primera vez adelantos financieros para 12 provincias. Se trata de préstamos “a demanda” de los gobernadores por hasta $400.000 millones a una tasa del 15% real anual a cancelar dentro del año fiscal. Las cuotas se pagan con la coparticipación. En el actual contexto, funcionan como un “salvavidas” importante para las provincias.

Las primeras beneficiadas fueron Entre Ríos (en diciembre de 2025), Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán en abril. El mes pasado hubo para Santa Fe, Jujuy y, nuevamente, Entre Ríos y en el actual, para Córdoba.

Estos adelantos actúan como reemplazo de los de coparticipación que, por ejemplo Chaco venía usando intensamente. Una diferencia importante es que son de largo plazo, mientras que los de coparticipación son intrames, se deben cancelar al siguiente de recibirlos.

La salida de Manuel Adorni del gobierno marcó una nueva etapa en todas las negociaciones de la Casa Rosada. Durante varios meses, ya con Santilli como ministro del Interior, la situación del exjefe de Gabinete se colaba en todas las conversaciones y desde el propio oficialismo admitían que era “muy complejo” salir de ese laberinto.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio, durante la inauguración de La Rural Ricardo Pristupluk

En ese clima salió, para complicarlo todavía más, la decisión administrativa 20/2026 que recortó programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. Solo en “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones. Su principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, que está previsto en la ley de coparticipación.

Líneas activadas

Este mes regresaron los ATN después de dos sin que se entregaran. Hasta ahora, hay seis provincias que recibieron $5.000 millones cada una; son Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Santa Fe. Entre enero y julio Nación se repartieron $151.000 millones de ATN, casi 50% más que en el mismo período del año pasado. El misionero Hugo Passalaqua, con $20.000 millones, lidera el listado de los que más recibieron.

Otros giros que se multiplicaron prácticamente por diez respecto de enero-julio del año pasado, son las transferencias a cajas previsionales provinciales no transferidas. Nación sumó más acuerdos con gobernadores y hoy reciben recursos Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Chaco, Chubut y Neuquén.

El año pasado solo cuatro distritos tenían acuerdos cerrados. Para las finanzas provinciales, aun cuando lo que reciben es mucho menos de lo que deberían porque no están terminados los cálculos de déficit, es dinero que actúa como desahogo.

También se activaron en esta etapa los giros por el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo instrumentado por la Casa Rosada para compensar y cancelar deudas cruzadas entre el Estado Nacional y las provincias.

Por vía de transferencias no automáticas, según datos de Politikon Chaco, Misiones recibió este año $12.000 millones y Tucumán $2.838 millones. En cambio, a través de giros automáticos, Nación desembolsó $115.663 millones para Salta ( $46.000 millones), Catamarca ($20.000 millones), Tucumán ($31.162 millones), Misiones ($3.501 millones) y Córdoba ($15.000 millones).

Pese a la intención libertaria de lograr un pacto de gobernabilidad con una buena cantidad de gobernadores, hay muchos programas presupuestarios que afectan a las provincias que continúan pisados. En ese contexto, los giros presupuestarios son los que bajan y, en cambio, prima la distribución arbitraria de recursos.