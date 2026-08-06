El nuevo nuncio apostólico inició su actividad con una misa en la Catedral y un mensaje del Papa

Con un mensaje del Papa a los argentinos, el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, comenzó su actividad oficial en el país, al celebrar una misa en la Catedral metropolitana. Lo acompañaron las máximas autoridades de la Iglesia, en un clima de entusiasmo por la confirmación de la visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre.

“Dios los ama y el papa León también los ama” fue el mensaje transmitido por el nuncio, quien también llamó a los argentinos a “no olvidar el sufrimiento provocado por las guerras que aún hoy afectan a distintas regiones del mundo, especialmente en Tierra Santa”. En la jornada se cumplían 81 años del bombardeo atómico contra Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, saluda a la vicepresidenta Victoria Villarruel Episcopado

AL compartir un mensaje que el pontífice le confió en junio pasado, el nuncio dijo: “El papa León les asegura su cercanía espiritual y paternal, así como sus oraciones. Quiere que sepan que Dios los ama y desea mostrarles su perdón y su misericordia. El Santo Padre desea también que crezcan en la fe: fe en el amor y la misericordia de Dios, así como en su fe católica. Como testimonio de esta cercanía y deseo, el Papa León realizará una visita pastoral en Argentina en el mes de noviembre”.

“Levántense, no tengan miedo”, prosiguió Banach, al invitar a los presentes a vivir la fe con valentía y confianza en Dios. Presidió, así, la primera misa en público, luego de presentar el viernes pasado sus cartas credenciales al presidente Javier Milei como representante diplomático de la Santa Seder.

El representante pontificio fue recibido en la Catedral por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, quien lo acompañó hasta el retablo del Santísimo Sacramento para compartir un momento de adoración.

Luego, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, le dio la bienvenida en nombre de los obispos del país. “En usted recibimos el abrazo del Santo Padre. Lo recibimos como un hermano, un servidor y un testigo. Nos alegramos por este camino que iniciamos juntos”, expresó. También estuvieron el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Ángel Rossi, y el arzobispo emérito de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, entre otros obispos.

En primera fila siguió la celebración la vicepresidenta Victoria Villarruel. También estuvieron el vicepresidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el secretario de Culto y Civilización, Agustín Ezequiel Caulo; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Monseñor Michael Banach, con Victoria Villarruel Episcopado

Expectativa en Luján

Mientras tanto, al margen de la celebración en la Catedral porteña, el arzobispo de Mercedes-Luján monseñor Jorge Scheinig, expresó su alegría por la confirmación de la visita del Papa, que incluirá una misa en la Basílica de Luján.

Scheinig anticipó que la visita de León XIV movilizará la fe de los argentinos y aseguró que el santuario de Nuestra Señora de Luján se prepara para recibir a miles de peregrinos con el deseo de que “todo el pueblo de Dios se sienta invitado” a participar del acontecimiento.

“Luján será el principal escenario del encuentro con los fieles. Estamos acostumbrados a grandes peregrinaciones y queremos que venga muchísima gente. Que todo el pueblo de Dios se sienta invitado”, afirmó el arzobispo, en declaraciones a Cadena 3 Rosario.