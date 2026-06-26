El nuevo vocero de Milei se presentó en la Casa Rosada: no anunció cambios en las restricciones a la prensa y fijó los límites de su gestión

Adrián Ravier, el nuevo vocero del Presidente, hizo esta mañana su presentación oficial en la Casa Rosada. En un discurso ante la prensa acreditada, omitió referirse a las restricciones que el Gobierno mantiene sobre la labor de los periodistas que trabajan en la Casa de Gobierno, repasó su historia profesional y fijó los límites de su futura gestión: advirtió que no hablará sobre política partidaria ni sobre asuntos del Congreso ni la Justicia.

Tras la presentación, Ravier recibió una carta de los acreditados en la Casa Rosada que detalla la situación que atraviesan desde mayo pasado, cuando se reabrió la Sala de Periodistas, tras su histórico cierre.

Durante su presentación, Ravier no mencionó a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que ejercía la función que ahora asume Ravier y que desde marzo pasado es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lo que lo marginó de seguir siendo la cara de la administración mileísta.

Ravier habilitó preguntas. Tal como había sido anunciado, dijo que su primera conferencia de prensa será el martes próximo y está previsto que se repita semanalmente esos días.

En su presentación, transmitida en vivo, sí aludió a su relación con Javier Milei; sobre todo, a sus ideas comunes en materia de economía. Admitió que tuvieron sus “controversias”, pero dijo que quedaron atrás y destacó la buena relación que tienen hoy.

La designación del nuevo vocero, elegido directamente por el propio Milei, fue acompañada el lunes por la llegada de Fabián Fernández a la Secretaría de Comunicación y Prensa. En ese lugar estuvo hasta entonces Javier Lanari, que había llegado a la función con Adorni y fue uno de sus funcionarios más cercanos en estos dos años y medio de gestión.

Este viernes, Fernández estuvo en la primera fila de la presentación, hecha en el Salón Héroes de Malvinas, ubicada en la planta baja de Casa Rosada. De buena relación con la prensa en general, Fernández es experto en comunicación política.

La llegada de la dupla de Ravier-Fernández buscará revertir un complicado escenario en materia comunicacional que enfrenta el Gobierno. Desde marzo pasado, cuando comenzó la serie de revelaciones sobre la situación patrimonial de Adorni, el Gobierno perdió el control de la agenda pública y, pese a numerosos intentos de retomarlo, no logró hacerlo.

En las diferentes terminales del Gabinete eso generó preocupación. Creen que el caso Adorni obstaculiza la gestión desde hace tres meses. El jefe de Gabinete abandonó las conferencias de prensa para evitar preguntas sobre su situación patrimonial y judicial, lo que también impidió el impacto de anuncios por esa vía. Además, diferentes funcionarios dejaron de visitar los sets de TV para evitar responder por la situación de Adorni.

Con las nuevas designaciones, en el oficialismo se ilusionan con una “oxigenación” y “una vuelta de página”.

“En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestión ajenas a la marcha general del Gobierno”, dijo Ravier en uno de los tramos de su exposición. Y agregó: “Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”.

La presentación de este viernes fue ante la prensa acreditada en la Casa Rosada, que desde mayo pasado, luego de un inédito cierre temporario de la Sala, trabaja con fuertes restricciones de circulación que le impiden recorrer la sede gubernamental como históricamente se hizo. Los integrantes de la Sala entregaron una carta a Ravier con los detalles de la situación, que fue recibida por el flamante funcionario.

Restricciones a la prensa

La llegada de Ravier y Fernández abre la expectativa de que se reviertan las duras condiciones instaladas desde el 4 de mayo, cuando se reabrió la Sala. Se había cerrado tras una denuncia de la Casa Militar a la señal TN por presunto espionaje.

Esa presentación terminó siendo archivada por la Justicia en una decisión que tomó el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal Gerardo Pollicita.

Allí, Lijo sostuvo que las grabaciones que motivaron la denuncia “no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios, como tampoco la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización”. Y descartó que se hubiera cometido un delito.

Pese a esa decisión, las restricciones continúan sin variación, pese a reiterados pedidos para que se vuelva a trabajar como históricamente se hizo.