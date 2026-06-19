Los viejos tuits de Milei que compartió la oposición en los que criticaba a su nuevo vocero: “Da mucha pena”

El anuncio de Adrián Ravier como nuevo portavoz presidencial llevaba apenas unos minutos cuando desde la oposición peronista salieron a recordar las viejas críticas del presidente Javier Milei al designado vocero.

La diputada de Unión por la Patria (Ux) Teresa García, exsenadora bonaerense y exministra de Gobierno de Axel Kicillof, citó una vieja publicación de Milei de 2018 en la que definía a Ravier como la “combinación de poco rigor académico con una contaminación emocional en las críticas”.

El posteo de la peronista Teresa García

Incluso, en aquel tuit el actual mandatario se compadecía de Ravier: “Da mucha pena”.

“El caso del excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas”, expresaba Milei en sus tiempos de polemista de la televisión y las redes sociales.

En otro intercambio de la misma fecha, el 1 de mayo de 2018, Milei dialogaba por X con el economista Diego Giacomini y se refería irónicamente a Ravier como “inconsistente y excelentísimo” por sus “fenomenales contradicciones en un tema del que se jacta de ser un sabio”.

“Pobrecito el Adriancito… Debe ser víctima de un hacker que lo busca desprestigiar”, sumó en aquella oportunidad.

Más cruces de Milei con Ravier en 2018

En otra acalorada interacción de aquella época, el Presidente acusaba a su designado vocero de “hacer papelones propios de un amaterur que dan vergüenza ajena”.

Carece de “velocidad mental”

En otro posteo del 2 de mayo del mismo año, Milei decía que Ravier “carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV”. Y agregaba: “Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho”.

Uno de los posteos de Milei de 2018

La gestión de Cambiemos y Sturzenegger

Dos años después, en 2020, seguía el duelo dialéctico de ambos e involucraba a otros funcionarios de la actual gestión como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había sido presidente del Banco Central de la gestión de Cambiemos.

El posteo de Ravier en 2020

“Dice Milei que fui oficinista de Macri. Jamás pisé sus oficinas. Lo defendí desde afuera cuando entendí que su propuesta era superior que la alternativa. Milei sí se sentó con Sturzenegger, responsable técnico del fracaso. También se sentó con la gente de Alberto. Ignorado siempre”, expresó Ravier en un posteo del 7 de marzo de 2020.

Quién es

Ravier es diputado y economista. Después de las peleas escribió junto a Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

El nuevo vocero había sido electo diputado por La Pampa y tiene mandato hasta 2029. Su lugar debería ocuparlo Martín Matzkin, también de La Pampa.

Ravier es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales.