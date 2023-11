escuchar

El titular de la diócesis de San Isidro y presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, afirmó que una visita del papa Francisco a la Argentina “ayudará a sanar heridas y crecer en el aprendizaje del diálogo”, en la misa de apertura de la 123ª. asamblea plenaria del organismo, que se desarrolla hasta el viernes en Pilar.

“El profundo deseo que tenemos de que el papa Francisco visite nuestro país se traducirá sin duda en un encuentro muy esperado entre el pastor y su pueblo, nos ayudará a sanar heridas, a crecer en el aprendizaje del diálogo y a renovarnos en el espíritu misionero”, dijo el obispo Ojea al presidir una misa en Pilar, sede de las deliberaciones- “Así podremos tender una mesa generosa en la que haya lugar para todos, como insistió tanto en las jornadas de Lisboa”, agregó, en referencia a los mensajes que el pontífice compartió en su viaje a Portugal, durante la 37ª.Jornada Mundial de la Juventud.

Pese a que en el último año Francisco expresó reiteradamente su voluntad de viajar el año próximo a la Argentina, la posibilidad está condicionada a su estado de salud. El Papa, de 86 años, debió suspender este lunes la lectura de un discurso que tenía preparado para dar ante miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos porque no se sentía bien.

La visita es esperada por distintos sectores de la Iglesia, especialmente los curas que trabajan con sectores vulnerables en villas y barrios populares. Este domingo, la campaña para que el papa Francisco viaje a la Argentina irrumpió en el Vaticano, al ser desplegada en la plaza San Pedro una bandera con los colores celeste y blanco y la leyenda “Vení, Francisco. Tu pueblo te espera”, que el Papa observó desde la ventana de su despacho en el Palacio Apostólico, durante el rezo del Ángelus.

El obispo Oscar Ojea, presidente del Episcopado Episcopado

Frente a la situación de la Argentina, el obispo Ojea llamó a reflexionar sobre la justicia, la inclusión y la solidaridad. Dijo que la síntesis del sínodo pide “recuperar a los descartados y dedica un amplio espacio a los pobres. Y explicó que “para la Iglesia la opción por los pobres y descartados es una categoría teológica, antes que cultural, sociológica, política o filosófica”.

El problema de los abusos

Ojea se refirió, además, a los documentos aprobados en el reciente Sínodo encabezado por Francisco en el Vaticano, donde se planteó la necesidad de avanzar en “una Iglesia que escucha y acompaña”. Especialmente, “escuchar con particular atención, sensibilidad, la voz de las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales”.

“A lo largo del proceso sinodal, la Iglesia se ha encontrado con muchas personas y grupos que piden ser escuchados y acompañados. La Iglesia debe escuchar con particular atención, sensibilidad, la voz de las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales, espirituales, económicos, institucionales, de poder y de conciencia por parte de miembros del clero o personas que ejercen cargos eclesiales”, señaló el presidente del Episcopado, quien participó de las sesiones del Sínodo en Roma, junto a otros representantes del Episcopado argentino.

Ojea admitió que la credibilidad de la Iglesia se ha visto resentida en el último tiempo. “En otras épocas hablar de Iglesia era un sinónimo de credibilidad. Hoy esta situación ha cambiado. Muchos […] podrán decirnos cosas muy difíciles de escuchar, porque se han sentido heridos y rechazados por la Iglesia en distintas circunstancias.

La misa de apertura de la asamblea plenaria de los obispos, que se extiende hasta el viernes Episcopado

Y, frente a esta pérdida de credibilidad, dijo a sus compañeros obispos: “Para nosotros, que tenemos que poner la cara en nombre de la Iglesia, estas situaciones no son realidades agradables, ya que tenemos que escuchar acusaciones de cosas de las cuales no somos plenamente responsables, o que responden a patrones culturales muy arraigados que no terminamos de erradicar, como el clericalismo”.

El encuentro episcopal reúne a 97 obispos de todo el país en la última reunión plenaria del año, que tiene lugar en las puertas de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre. Participan también, como invitados, 43 obispos eméritos y el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyck.

Acompañaron a monseñor Ojea en la celebración de la misa de apertura los arzobispos Marcelo Colombo (Mendoza) y Carlos Azpiroz Costa (Bahía Blanca), vicepresidentes primero y segundo del organismo, como el secretario general, Alberto Bochatey (obispo auxiliar de La Plata).