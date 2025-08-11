El oficialismo apuesta a la polarización en la provincia e incorporó a Santiago Caputo al diseño de la campaña

Cuando queda menos de un mes para las elecciones bonaerenses del 7 septiembre, La Libertad Avanza puso en marcha su campaña con la visita relámpago del presidente Javier Milei junto con los candidatos de las 8 secciones a Villa Celina, en La Matanza. Con esa foto, se activó el operativo.

En la campaña empezó a trabajar un equipo mixto, en el que confluyen equipos de “celestiales” y “territoriales”, como se conocen a las filas de Santiago Caputo y de Karina Milei junto a Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, respectivamente.

La mesa compartida comenzó a trabajar, en esta etapa inicial, después de la crisis que se vivió entre ambos sectores en la víspera del cierre de listas, donde la tropa de Caputo quedó relegada.

La polarización será el principal vector de la campaña. Ya dio buenos resultados en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires, con el triunfo de Manuel Adorni.

Además se trabaja en la sectorización de acuerdo a las distintas zonas de la provincia, con diferentes realidades y necesidades. Y también hacerla con actividad fuerte a nivel digital y a la vez, con presencia en especial en algunos territorios y bajadas puntuales del propio mandatario cuando se considere necesario.

Incluso la elección del lugar de la foto del miércoles pasado, que mostró las condiciones de extrema vulnerabilidad en la que viven algunos bonaerenses, tuvo que ver con eso. Fue definida como “tierra arrasada” en la Casa Rosada.

“No hay lugar para las Talerico de la vida, en referencia a la exfuncionaria macrista María Eugenia Talerico, enfrentada con el Gobierno y que compite como candidata a diputada por Somos Potencia.

La campaña tiene una particularidad, dicen desde el corazón libertario. “Es un experimento nuevo para todos”, explican en referencia a que la elección que en territorio bonaerense no registra antecedentes, porque es la primera vez que va desdoblada de la nacional. A eso se suma que creen que el nivel de participación será bajo. De hecho algunos consideran que no llegará “ni al 60%” de asistencia del padrón electoral.

Teniendo en cuenta que se debe lograr que la gente vaya a votar dos veces en menos de 50 días y en vistas a traccionar la mayor cantidad de votos posible es que se trabaja en una suerte de campaña continuada entre la provincial y la nacional.

“Es una elección totalmente atípica, rara. Sin interés de la gente por ir a votar y en muchos casos que no saben qué se vota, ni quiénes son los candidatos”, agregaron desde el corazón del oficialismo, donde maneja distintos tipos de encuestas.

Por lo pronto, el comando ya trabaja en una campaña 100% digital, en el que se bajará al territorio fundamentalmente en aquellos lugares en los saben que les puede ir bien. Y se baraja también la posibilidad de concretar apariciones puntuales del mandatario, además de lo que será el cierre, en la víspera de los comicios.

Por el momento, lo ubican a Milei muy probablemente yendo a “apuntalar” a Diego Valenzuela, y en alguna otra foto, que algunos arriesgan podría ser en la segunda sección o incluso en la quinta, con Guillermo Montenegro a la cabeza. El Presidente irá, por lo pronto, el jueves, a La Plata.

La campaña ya se decidió que será “sectorizada” teniendo en cuenta las particularidades de la provincia que varían drásticamente entre el conurbano y el interior. “En el campo se hablará fundamentalmente de la importancia de las reformas laborales e impositivas y en el conurbano se hará hincapié en la inseguridad y seguir combatiendo la inflación”, distinguieron.

Después de la tormenta que enfrentó a los “celestiales” que se enrolan en las filas de Caputo, que quedaron excluidos de las listas, con los “territoriales”, en los que está el corazón del armado de Karina Milei, “Lule” Menem y Sebastián Pareja, el asesor del Presidente aceptó hacerse cargo de la estrategia de la campaña bonaerense. Cada uno sumó sus respectivas personas de confianza.

La incorporación de Caputo en la estrategia de campaña fue tras el pedido de la secretaria general de Presidencia, pero con “libertad total para tomar decisiones”, dicen quienes conocen de cerca los términos de ese acuerdo. Caputo “está metido a pleno”, según contaron en Casa Rosada, y sumó gente propia a trabajar en la campaña.