El oficialismo logró activar en el Senado el debate por la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Tras el reciente triunfo que consiguió el oficialismo en el Senado, con la aprobación del régimen de Inocencia Fiscal II, el bloque libertario que conduce Patricia Bullrich obtuvo con lo justo el quorum para habilitar la sesión que busca convertir en ley el proyecto del régimen de Zonas Frías y tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Este último proyecto sufrirá modificaciones y, por lo tanto, deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión.

Con 37 votos, el oficialismo logró abrir el recinto. Lo consiguió gracias al respaldo de los bloques de Pro, UCR y Convicción Federal. Los espacios provinciales también hicieron lo suyo. Beatriz Ávila (Tucumán), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Camau Espínola (Corrientes) y los dos misioneros también dieron su aval para comenzar el debate, de interés para la Casa Rosada.

La bancada opositora bajó al recinto tras comprobar que el oficialismo y sus aliados habían logrado abrir el debate Fabián Marelli

Dentro de la UCR imperan las diferencias sobre estos temas y estuvieron ausentes cinco de los senadores, entre ellos, Maximiliano Abad y Carolina Losada.

Así, cerca del mediodía, la bancada que lidera Bullrich logró habilitar el debate para dos iniciativas que hasta ayer en el Gobierno dudaban de si estaban los números para aprobarlas. “Están atados con alambre”, decían en el oficialismo, según pudo consignar LA NACION.

Al comienzo del debate, el libertario Agustín Monteverde ahondó en la necesidad de proponer una nueva Ley Orgánica del Banco Central. “Que nos ampare y que impida semejantes exacciones, todas hechas por la fuerza”, apuntó el legislador.

La reforma del Banco Central es una de las prioridades del Gobierno. Tanto es así que incluyó el involucramiento del propio presidente Javier Milei, quien la definió como una iniciativa estratégica.

La principal reforma pasa por la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria para fijar como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda. De esta manera, elimina las metas incorporadas durante el kirchnerismo, que incluían la preservación del empleo y el desarrollo económico con equidad social, entre otras.

La senadora Patricia Bullrich con su equipo de trabajo en del Senado de la Nación Fabián Marelli

Sin embargo, la iniciativa sufrió algunos traspiés en las últimas semanas, cuando el oficialismo intentó sumarla al temario de la sesión de la semana pasada, en la que finalmente se aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal II, pero no contaba con los avales necesarios.

El punto de controversia era una cláusula elaborada por el Poder Ejecutivo que establecía la necesidad de conseguir el voto de los dos tercios de ambas cámaras para remover a un director de la entidad, una mayoría agravada similar a la que se requiere para el juicio político al Presidente y a los jueces de la Corte.

La norma cosechó resistencia incluso entre los aliados y obligó al oficialismo a retirar el proyecto del temario y conceder algunas modificaciones.

Es así que en el recinto se cambiará ese texto por uno que establecerá la necesidad de reunir mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar −hoy se requiere la mitad más uno de los presentes− como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente.

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