El oficialismo prefiere confrontar con Axel Kicillof antes que con Cristina Kirchner en la campaña electoral de la Provincia

De cara al año electoral que se abre por delante, el oficialismo tiene un dato que ya funciona como vector: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es el adversario elegido para confrontar en la campaña electoral que viene. En la visión de La Libertad Avanza, la selección del mandatario bonaerense se impone sobre la figura de Cristina Kirchner, según detallan en la propia Casa Rosada.

“No vale la pena salir a responderle a Cristina, Kicillof maneja una provincia con 7 millones de votos”, aseguran en la sede de gobierno sobre lo que será parte de la estrategia electoral del oficialismo este 2025. Y desafían a la exmandataria al ir por más y asegurar que: “Hoy Kicillof es el referente del peronismo” .

En la última entrevista con la señal TN, en la que habló por primera vez del escándalo cripto que lo salpica tras la publicación de un tuit el viernes 14, Milei nombró diez veces a Kicillof . Una de ellas fue precisamente en respuesta a la acusación que hizo sobre él el gobernador al llamarlo “promotor y parte de una estafa millonaria. Es una típica estafa piramidal”. A la exmandataria, Milei la nombro solo tres veces.

Milei retrucó: “Falso. Yo difundí, no recomendé, no promocioné, falso. Que le explique él los 35,000 millones de dólares por lo menos que le ha hecho perder a los argentinos”. Y disparó contra Kicillof: “Que venga el caradura ese, quebrador de un bar en el medio de Palermo. Dale, e s una vergüenza, un tipo que no suma ni con un ábaco . Es decir, dale, un tipo que ha hecho todo mal. Ha estancado la economía argentina con las mejores condiciones internacionales de la historia”.

La elección del mandatario provincial como principal adversario tiene el plus de la interna que enfrenta con la exmandataria y se da en medio de que el propio Kicillof asoma como el potencial candidato presidencial del peronismo en 2027. En un escenario en el que enfrenta pedidos de sectores del PJ para que construya una estructura de poder por fuera de la exmandataria y especialmente de La Cámpora.

En ese panorama revuelto en el peronismo se inscribe la decisión que debe tomar Kicillof sobre la posibilidad o no de desdoblar las elecciones en la Provincia, otro de los focos de tensión con la expresidenta, a quien en las filas oficialistas ven como “devaluada”.

Los libertarios no ocultan que esa grieta puede jugarles a favor y que esa sangría interna que el peronismo aún no logra frenar, entienden que puede ser ganancia pura para el oficialismo. Creen también que, pese a la dificultad que supone el bastión electoral bonaerense, más aún para una fuerza nueva como es LLA, ellos están trabajando en un “muy buen armado” para dar batalla, y en el que no están dispuestos a acordar con Pro “a cualquier precio” más allá que desde las filas macristas insisten que “la elección bonaerense es la madre de todas las batallas para terminar con el kirchnerismo”.

Las primeras manifestaciones de la elección de Kicillof por sobre Cristina para confrontar ya se vieron en estos primeros 45 días del año. El presidente Javier Milei nunca salió a contestarle los tweets que la exmandataria le dirigió con fuertes críticas, como si lo hizo en otras oportunidades, y en cambio sí apuntó al mandatario provincial , en los dos temas que se imponen: los económicos y la agenda de seguridad, como trasfondo principal.

En las últimas semanas, el mandatario tildó al jefe provincial de “inútil con visión a favor de los delincuentes”. Cuestionó también la presencia de Kicillof en la llamada “Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista”, que se realizó dos semanas atrás, y opinó que el gobernador es parte del “problema de la Argentina y no de la solución”.

Otra de las definiciones que dejó el mandatario fue: “Avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. Él tiene una visión similar a la del juez Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes”.

La pelea por el tema seguridad viene desde hace semanas y motoriza la idea presidencial de que quien debe competir en el territorio bonaerense este año es el legislador José Luis Espert, con un fuerte discurso en materia de seguridad y con el total aval del líder libertario.

La mirada sobre la inseguridad es muy diferente en ambos gobiernos. Milei piensa en Espert no solo como candidato en la provincia de Buenos Aires para 2025, a nivel legislativo, si no también como el “mejor posicionado” para pelear la gobernación en 2027. Espert lleva semanas lanzando duros cuestionamientos a Kicillof por la inseguridad en la provincia . “Tiene dos alternativas: o renuncia a su cargo de gobernador por inepto o le pide ayuda al Gobierno nacional para poder luchar con las fuerzas federales contra el narcotráfico y la inseguridad”, sostuvo en la Cámara de Diputados.

Este lunes fue por más, siguió la línea trazada, y apuntó: “Lo que quiero decir es que, por más plata que le pongas a Kicillof, no va a resolver, porque es un inútil . Fíjate cómo nosotros lo resolvemos, el problema, y cómo fuimos y resolvimos el problema en Santa Fe, muy concretamente en Rosario”. Y fue por más al sostener: “Kicillof es parte del problema, no de la solución. Que tomen conciencia los bonaerenses. ¿Están preocupados por la inseguridad? Sepan que es culpa del inútil que votaron como gobernador”.

