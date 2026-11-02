El operativo bonaerense para la visita del Papa a Claypole: motos, pantallas gigantes y prohibición de drones

LA PLATA.- León XIV visitará el conurbano bonaerense el lunes que viene y dejará una foto histórica a bordo del papamóvil con el que recorrerá siete cuadras hasta llegar al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

“Va a atravesar el conurbano. Va a ser una experiencia linda”, dijo a LA NACION el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. “Va a ingresar a la provincia por el Puente La Noria; de allí, al camino Negro; pasará por la Universidad de Lomas y, de ahí, al camino de cintura”, precisó Alonso.

El Papa “va a ir primero en un auto blindado y los 800, 700 metros previos al Cottolengo Don Orione, los va a transitar en un papamovil”, precisó el funcionario. Todo el camino estará vallado y se espera que unas dos millones de personas se movilicen para ver pasar al Santo Padre, según el ministro de Seguridad.

“Detrás del Cottolengo hay un parque. El parque Don Orione. Allí se van a colocar pantallas gigantes y seguramente se va a reunir mucha gente”, dijo el funcionario. El lunes, el Papa va a comenzar el día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dormirá el domingo por la noche.

“En torno al Cottolengo viven dos millones de personas, que van a estar en un radio de diez kilómetros y seguramente se van a desplazar caminando”, estimó el ministro de Seguridad.

Axel Kicillof y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

Hay varias parroquias que van a salir al encuentro en el Camino de Cintura para ver al Papa, informó Alonso, que consideró que es “una decisión importante del Vaticano” que León XIV recorra el conurbano bonaerense.

“Nosotros vamos a garantizar que [el recorrido] se haga libre de tránsito”, expresó. “No se podrá volar drones: ni los medios ni la gente. Se inhiben y caen por normas de seguridad“, advirtió.

En todo el operativo actuarán motos, helicópteros y miles de efectivos de seguridad para garantizar la seguridad del Sumo Pontífice. “Habrá motos y helicópteros en un operativo dinámico que anticipará la cápsula en la que se mueve el Papa”, dijo el funcionario.

Al llegar, León XIV será recibido por el gobernador Axel Kicillof, que le dará la bienvenida a la provincia de Buenos Aires, aunque la agenda que se desarrollará dentro de la institución será de índole privada, según se precisó.

Javier Alonso y Axel Kicillof

El Cottolengo Don Orione es un hogar cristiano, ubicado en Lacaze 3963, con centro de educación terapéutico que subsiste con la facturación de las obras sociales y aportes de los sistemas subsidiarios Incluir salud, IOMA (de la provincia de Buenos Aires) y PAMI (de la Nación).

Misa por la caridad

El miércoles, el Papa volverá a la provincia de Buenos Aires en una visita a Luján para celebrar una misa “por la caridad”. Habrá invitados de distintas iglesias y parroquias de todo el país.

En esa ciudad se apostarán unos 12.000 efectivos de seguridad, con motos y helicópteros, precisó Alonso.

La misa central será a las 10:00 en la Plaza Belgrano, en un altar frente a la Basílica, con un recorrido previo en papamóvil desde la rotonda de ingreso a la ciudad, por la Avenida Nuestra Señora de Luján, hasta la plaza central.

León XIV cruzará esa plaza a pie hasta el escenario que se montará frente a la basílica, precisó el ministro de Seguridad.

El ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa. Los ciudadanos que no tienen invitación pueden intentar ingresar el martes, desde las 10 hasta las 16, por orden de llegada para seguir la jornada en pantallas gigantes, con una vigilia y festival desde las 18 en el Parque San Martín.

Los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el viernes 6 en Luján y se cierra totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía.

El sábado habrá una vigilia de la juventud. “Esperamos cientos de miles de personas. Está ya todo tomado el alojamiento”, precisó el ministro. “Las casas están abriendo sus puertas para recibir gente”, añadió.

El miércoles habrá siete accesos por rutas, donde se deberán estacionar autos y micros. Desde cada uno de estos puntos se requerirá una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el tren Sarmiento, con frecuencias reforzadas.

“La idea es peregrinar todos unos kilómetros acompañando a León, que también llegará caminando por la plaza principal”, dijo Alonso.

Se permitirá ingresar con una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera; está prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas.

En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación, asistidos por voluntarios. Se desplazarán hospitales móviles y un shock room para atender emergencias.

“Todos los que quieran van a poder comulgar en un clima de seguridad y tranquilidad con gran asistencia sanitaria”, dijo Alonso. “Estamos ansiosos, a la espera de Su Santidad”.

En el parque San Martín habrá servicios de atención al público, ya que se espera más de un millón de personas.

“La mejor forma de llegar será en tren, desde Buenos Aires se puede ir vía Mercedes-Luján. O se puede ir vía tren San Martín a Open Door”, detalló el funcionario. Son caminatas de entre 25 y 30 cuadras desde la estación de tren hasta los puntos de acceso.