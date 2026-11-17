León XIV hurgó ayer en la política argentina como no lo había hecho ni siquiera su antecesor Francisco. Con buena información en su cabeza, en la que todo cabe, respondió sobre la política argentina que “no es necesario odiarnos ni usar un lenguaje tan violento”. Podría deducirse que le hablaba a Javier Milei, dueño de un estilo que no respeta las palabras ni a las formas, pero sería injusto y parcial. Le habló a la política argentina, porque también la principal lideresa de la oposición, Cristina Kirchner, tiene un estilo ofensivo y de permanente confrontación.

Los dos principales políticos argentinos callaron. Se puede estar con el Papa o sin el Papa, pero no contra el Papa, mucho más después de las enormes demostraciones de representación social que mostraron el pontífice y la Iglesia argentina. El papa León XIV cuestionó a una sociedad que se “deja llevar por los algoritmos” y por una grieta “que muchas veces fue intencional”. Parecía repetir largas conversaciones con Francisco, muchas veces afectado, según el testimonio que le consta a este periodista, por lo que decían de él la redes sociales y los que escriben insultos y calumnias en los foros, siempre bajo el conveniente anonimato.

publicidad

publicidad

El preciso conocimiento del Papa argentino de ese tráfico de insultos contra él fue una de las razones por las que postergó la visita a su Argentina natal hasta las inexorables postrimerías de su vida. Sin embargo, el viaje del Papa actual al país demostró que tales escarnios en las redes sociales son la construcción de una minoría insignificante de la sociedad. También a León XIV lo agraviaron en nombre del anticlericalismo o de viejos prejuicios contra la Iglesia católica, pero millones de personas lo siguieron en Buenos Aires, en Córdoba y en Luján. Los desaforados foristas desaparecieron oportunamente. Se dieron cuenta de que se quedaron con un discurso vacío. Es mejor así: nadie tiene derecho a criticar la fe en un Dios o en el misterio de un dogma.

El pontífice les aconsejó a los argentinos “cambiar el chip” y les pidió que crearan un clima de diálogo entre ellos. Todo eso lo expresó con la serenidad, la diplomacia y sus buenas maneras habituales. Casi en el mismo momento en que el Papa conversaba en esos términos con los periodistas en el avión que lo trasladaba a Roma, Milei discurseaba en Buenos Aires: criticó sin necesidad a la vicepresidenta, Victoria Villarreal, muy vinculada a la Iglesia, y ofendió de nuevo a la oposición cuando convocó a “dejar atrás la orcolandia”; aludía de esa manera a un mundo de opositores orcos, integrado por monstruos y corruptos. El carácter no tiene remedio.

León XIV también contó que habló con Milei de la necesidad no solo de ayudar a los pobres, sino también de “evitar la reducción o hasta la eliminación de la clase media”. Aclaró que debía preservarse la dignidad de los pobres; la dignidad es para la Iglesia el trabajo. No hay dudas: el papa Prevost tiene buena información sobre la Argentina. En rigor, el ajuste de Milei a la despilfarradora economía argentina está afectando sobre todo a la clase media.

Veamos por qué. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no solo aumentó la ayuda social del gobierno a los pobres por encima de la inflación; también eliminó la intermediación de los líderes piqueteros, lo que significó un aumento adicional. En cambio, la clase media debe enfrentar los aumentos de las tarifas de electricidad, gas y agua y los costos crecientes de alquileres, expensas y colegios. El estancamiento de la economía, que ya está peligrosamente cerca de una recesión, se debe más que nada a la caída del consumo de la clase media, que es el sector social que históricamente movilizó la economía. En ese contexto, debe ponderarse que el pontífice haya advertido sobre el peligro de que suceda “hasta la eliminación” de la clase media.

De igual forma, es conveniente subrayar que el Papa y Milei coinciden en su oposición al aborto, la misma posición que tenía el extinto papa Francisco. El papa Prevost y su antecesor defendieron siempre “el respeto a la vida”, incluida la de los niños nonatos. El entonces cardenal Bergoglio fue directamente un cruzado contra el aborto cuando era arzobispo de Buenos Aires. Ya advirtió en aquella época que una resolución de la Corte Suprema de entonces, que autorizó un aborto, era el prólogo de su permisión permanente. Para peor, Alberto Fernández puso su presidencia bajo el liderazgo del papa Bergoglio, pero luego propició abiertamente el aborto, que fue aprobado durante su gestión. Una decepción indescriptible se abatió sobre el Papa argentino. Antes, Mauricio Macri autorizó, durante su mandato presidencial, solo el debate sobre el aborto, pero se declaró antiabortista. Si bien la argumentación social del actual pontífice es idéntica a la de Francisco, también son evidentes sus diferencias sobre cuestiones doctrinales internas de la Iglesia y sus estilos personales. No obstante, la coincidencia de los dos sobre el aborto es absoluta. Ninguno dejó −ni permitió− margen para la disidencia sobre ese tema dentro de la Iglesia.

publicidad

publicidad

El cambio de “chip” que promueve el Papa, para que la sociedad argentina encuentre una puerta hacia un ámbito del diálogo, oscila aquí entre la obediencia y la indisciplina. El motivo es la aprobación parlamentaria de una reforma electoral para eliminar o suspender las primarias simultáneas y obligatorias (PASO) que impulsa el gobierno de Milei. La conducción política del país se cobija bajo el argumento de que ese sistema electoral beneficiará el peronismo, aparentemente dividido. Error: el peronismo puede dividirse en elecciones legislativas, pero casi nunca lo hizo en elecciones presidenciales, salvo durante el caos de 2003, cuando Néstor Kirchner se convirtió en el presidente argentino elegido con el menor porcentaje de votos en la historia.

Debe señalarse también que, como bien lo remarcó recientemente la Cámara Nacional Electoral, no es conveniente hacer modificaciones en el sistema electoral en vísperas de elecciones. Los jueces de esa Cámara le enviaron una carta con tal resolución a los senadores para que luego no pretexten que no habían leído los diarios. Si tienen en cuenta esa advertencia de la Justicia, el tiempo con el que cuentan para hacer los cambios es muy breve. El Senado se reunirá formalmente solo dos veces más antes de que termine el período de sesiones ordinarias. El Presidente puede llamar a sesiones extraordinarias para que senadores y diputados traten la reforma electoral, pero si todos actúan bajo la premisa del fair play solo les quedará diciembre. En enero comenzará ya el año electoral; serían políticamente deshonesto si cambiaran las reglas del juego cuando está por empezar el partido. Los borradores del proyecto van y vienen. Es probable que hoy se firme un dictamen de comisión con varias firmas en disidencia; de esa manera le darán al gobierno una semana más para negociar con los gobernadores.

¿Con los gobernadores o con los senadores? Con los gobernadores, porque ellos son los que deciden cuando se trata de cuestiones electorales. Los senadores se convierten entonces en vicarios de sus jefes políticos. Por eso, Patricia Bullrich tiene razón cuando advierte que es el gobierno nacional el que debe hacerse cargo de la negociación con los gobernadores. Ella sola no puede con los senadores aliados. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, les ofreció a los gobernadores cambiar eliminación por suspensión de las PASO, pero a cambio de que lo autoricen a reinstaurar el sistema de colectoras en las elecciones. Ese fue un sistema creado por Néstor Kirchner en 2007 y formalizado por su viuda en 2011. Significa que puede haber varias listas de candidatos a diputados y senadores, siempre que la fórmula presidencial sea una: la que encabezará Milei. Cómo no.

El método de las colectoras es “horrible”, como lo definió un senador, porque dificulta la gestión de los ciudadanos cuando van a votar, mucho más cuando lo harán con boleta única. Hay posibilidades de que se suspendan las PASO, pero hay pocas probabilidades de que se restauren las colectoras. Es la vida de los senadores las que estará en juego. Un mismo partido con dos listas de senadores, que converjan en la candidatura presidencial de Milei, podría quedarse con las dos bancas del oficialismo y con la que le corresponde a la oposición. Los gobernadores pueden pedirles muchas cosas a los senadores, menos que den la vida para conveniencia de saus jefes políticos.

La novedad más sorprendente en esta cuestión la protagonizó ayer Pro, porque decidió aprobar la suspensión de las PASO, contra la posición que había anticipado muchas veces y por boca de muchos dirigentes de ese partido. Hasta el propio Mauricio Macri, líder y fundador de Pro, señaló en su momento que su partido no homologaría nunca la eliminación ni la suspensión de las PASO. El gobierno de Macri fue, a su vez, el que prohibió el sistema de colectoras, pero en esta cuestión es coherente: no apoyarán su restauración porque directamente la considera inconstitucional.

publicidad

publicidad

¿Qué sucedió para que se produjera el drástico cambio en el partido de Macri? La primera explicación que se escuchó es que los gobernadores (y sobre todo los intendentes propios de la provincia de Buenos Aires) piden una alianza con La Libertad Avanza porque de otras manera podrían perder sus actuales cargos. Nombran en primer lugar a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y al de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al jefe del gobierno de la Capital, Jorge Macri. A pesar de todo, ayer Fernando de Andreis anunció su intención de ser candidato a jefe de la administración capitalina; debería, si lo hace, desafiarlo a Jorge Macri a competir en una interna. De Andreis es el político más cercano y de mayor confianza de Mauricio Macri. ¿Qué haría en ese caso el expresidente? Silencio. Nadie responde.