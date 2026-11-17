Después de reactivar el debate por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el oficialismo llegó esta tarde a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado sin los apoyos suficientes para avanzar con el dictamen y se decidió continuar con el debate mañana.

Si bien antes del encuentro desde La Libertad Avanza (LLA) admitieron que todavía no contaban con las diez firmas necesarias para destrabar el proyecto, del que hasta solo hoy solo se conocía un borrador, durante la jornada circularon versiones cruzadas dentro del oficialismo.

Mientras algunos reconocían que aún no tenían los apoyos suficientes, otros buscaban instalar que los avales ya estaban asegurados y que la decisión de pasar a un cuarto intermedio hasta mañana responde a la necesidad de darles más tiempo a los legisladores para analizar el texto, con la expectativa de avanzar con el dictamen sin mayores inconvenientes.

“No hay voluntad de buscar firma de un dictamen. Se continuará con el trabajo mañana”, se anunció al comienzo de la reunión, tras aclarar que se abrirá un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía.

Comisión en el Senado Reforma electoral: Tema PASO Tadeo Bourbon

Según pudo saber LA NACION, el oficialismo ya tenía asumido que hoy no se firmaría el dictamen, si bien durante el fin de semana desde la Casa Rosada se habían jactado de que tenían los apoyos necesarios.

El de esta tarde representa el primer obstáculo para el Gobierno, que aceleró sorpresivamente el tratamiento del proyecto e incorporó durante el fin de semana la posibilidad de habilitar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados, sobre todo, los radicales.

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto, llegó con varios frentes abiertos, especialmente por la incorporación del sistema de listas colectoras, un punto que todavía no reúne el consenso necesario y que demoró las negociaciones. A esto se suman las quejas de varios senadores que aseguraron no haber recibido el texto durante el fin de semana.

Si bien la composición de la comisión es favorable para los libertarios, que cuentan con seis integrantes propios, el oficialismo llegó este martes con ocho firmas confirmadas de las 10 que requería para avanzar con la iniciativa.

Entre los tres indecisos que el Gobierno mira se encuentra el catamarqueño radical Flavio Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

También está en duda el acompañamiento de Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, cuya decisión estará sujeta a las conversaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores del norte.

Entre los provinciales, la cordobesa Alejandra Vigo mantiene sus cartas bajo reserva hasta último momento, aunque desde su entorno recuerdan que siempre se mostró a favor de suspender las primarias. Ayer Vigo no quiso adelantar su postura ante la consulta de LA NACION.

La jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza son dos de las senadoras con las que negocia el oficialismo para que adhieran al proyecto para suspender las PASO Juan Carlos Cardenas / Comunicacion Institucional Senado.-

Pese al traspié que representaría una eventual postergación del dictamen, el Gobierno recibió hoy una buena noticia: Pro anunció que acompañará la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo a pesar de haber mostrado algún atisbo de resistencia y del antecedente de haber eliminado por decreto las colectoras, en 2019.

Esta definición de Pro le garantiza al oficialismo el respaldo de los tres senadores del bloque que preside Martín Goerling Lara, quien hasta ahora había expresado reparos sobre la suspensión de las primarias. Hasta hace apenas 48 horas, Goerling se refería a que el cambio de las reglas significaba “un manoseo de la estrategia y la táctica electoral”.

Si bien el bloque de Pro no tiene representación en la Comisión de Asuntos Constitucionales, sus tres senadores acercan al Gobierno a los votos necesarios para avanzar en el recinto. Según el conteo de LA NACIÓN, el oficialismo tenía asegurados 31 respaldos, que ahora ascenderían a 34 con el apoyo del partido macrista, a solo tres de los 37 necesarios para darle media sanción al proyecto.

Noticia en desarrollo