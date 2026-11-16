El presidente, Javier Milei, brindó un discurso por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) que se desarrolló en el Hotel Alvear y sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.

“Además de eso, quieren devaluar”, expresó en alusión a algunos economistas y opositores. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.

“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó.

El presidente Javier Milei en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP)

En otro pasaje de su alocución, el primer mandatario se refirió a la cuestión impositiva. “Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie”, subrayó Milei.

Al momento de referirse al rol de los empresarios, Milei señaló que “ustedes pueden tener ahorros, desregular, tener personas con una capacidad humana sublime, pero no van a crecer si no hay espíritu empresarial”. En palabras del Presidente, “es clave tener tipos que son emprendedores y se la juegan. Que ven cómo le arreglan los problemas a la humanidad”.

A partir de esa última idea, Milei reveló una anécdota que protagonizó junto al dueño de X, el empresario estadounidense Elon Musk. “En la primera reunión que tuve con Musk, él me dijo ‘yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’”, revivió el mandatario, y remató: “Si queremos ser grandes nuevamente, los invito a ser grandes benefactores sociales porque eso genera prosperidad”.

Según Milei, desde su asunción “le devolvimos a los argentinos más de US$25.000 millones. La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina”.

Sobre la hoja de ruta del Gobierno en materia económica, el líder de La Libertad Avanza (LLA) indicó que “la economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público”. “Necesitamos crecer para bajar la presión impositiva y en eso estamos trabajando. Nuestra hipótesis es que toda la economía converja en el RIGI”, agregó.

Otro punto analizado por el Presidente durante su discurso en el aniversario del CICyP fue la tasa de interés. “Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal. Hasta que la Argentina no de el paso de dejar atrás a orcolandia, vamos a seguir hablando del riesgo país”, ahondó.