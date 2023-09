escuchar

CÓRDOBA.- El “paro activo” al que convocó el ministro Gabriel Katopodis para militar la candidatura de Sergio Massa se realizó en un contexto de obras públicas que bajaron el ritmo de ejecución o que están frenadas, ya que en un contexto de alta inflación los pagos a 90 días promedio -aunque hay algunos que salen a 180 ó 270 días- provocan que la mayoría de las empresas quede “descalzada”. Fuentes privadas del sector indicaron a LA NACION que le pidieron al Gobierno “reprogramar” los trabajos extendiendo los plazos.

“Solicitamos adelanto de los pagos y la respuesta fue que no había posibilidades -reveló el dirigente de una cámara del sector-. Entonces pedimos una reprogramación de las obras. Si hay un problema financiero es necesario estirar los plazos”. Este medio consultó al ministerio de Obras Públicas sobre el tema pero, hasta el momento, no obtuvo una respuesta.

Los empresarios, que aseguraron que no “coordinaron” con Katopodis las “asambleas de concientización” sino que fueron “informados”, sostienen que los datos oficiales están mostrando el freno en la obra pública. La construcción cayó 5,8% interanual en julio, último dato de Indec; en los primeros siete meses del año, la actividad quedó 2,6% abajo del mismo período de 2022. La medición oficial también dio cuenta de caídas en la demanda de materiales como hierro redondo y acero para la construcción (17,1%) y cemento portland (6,9%) mientras que la de asfalto creció 6%.

En el marco del “paro activo”, Katopodis se presentó a hablar con obreros en una esquina de Morón. En Tucumán hubo una situación similar; el jefe Regional del Enohsa Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse y el ministro de Obras provincial, Fabián Soria, visitaron a media mañana la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Andrés. Participaron también la candidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Gladys Medina; el dirigente de la Uocra David Acosta y el empresario Jorge Garber.

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial, Juan Schiaretti, salió al cruce de la convocatoria de Katopodis y le reclamó que “hagan y terminen las obras que prometen”. “Quiero recordarle que en #Córdoba las obras nacionales están paralizadas. La autovía 19 desde hace 5 años, con el gobierno de (Mauricio) Macri y con el actual gobierno nacional. Al igual que la reconstrucción de la ruta nacional 158″, posteó en sus redes sociales.

Fabián López, ministro de Servicios Públicos de Córdoba, arrobó a Katopodis y le planteó que las “36 obras hídricas que usted se comprometió a financiar en Córdoba no están paradas porque las estamos pagando todos los cordobeses con recursos propios, ya que lamentablemente incumplió lo que usted mismo firmó”.

En Mendoza y Jujuy

Desde el área de Infraestructura del gobierno de Mendoza indicaron a este diario que las obras ejecutadas por la Nación están “ralentizadas; dejaron en cada una lo más mínimo para que no se diga que no hay nadie, pero la verdad es que están paradas”. También desde Jujuy señalaron que no se están cumpliendo los plazos previstos. Ambas provincias están gobernadas por el radicalismo.

Las provincias, en general, venían adelantando fondos para pagos a las empresas hasta tanto llegan los giros de Nación. Es una práctica habitual pero el problema es que en los últimos meses algunas jurisdicciones también empezaron a retacearlos y le reclaman también al Gobierno central que reponga esos recursos.

Córdoba tiene un juicio contra la Nación por alrededor de US$200 millones involucrados en acuerdos firmados con Macri. En San Juan estiman tener para cobrar unos $6000 millones. En La Rioja, la constructora Roggio paralizó trabajos en la ruta nacional 76; el responsable de la seccional La Rioja de Vialidad Nacional, Ricardo Díaz, afirmó a Multiplataforma Fénix que “no está autorizada” para hacerlo.

En la misma provincia, la empresa Paolini, que tiene a su cargo varias obras, frenó hasta el próximo año la obra vial que unirá Chilecito con el departamento Capital. “El principal problema es que no se está pagando con la misma frecuencia con la que se estaba pagando anteriormente. Estas obras demandan inversiones muy grandes, la empresa está sumergida no solo en una obra, sino que tienen obras en todo el país”, dijo Díaz a la radio La Red.

“La paralización o freno de obras es transversal a todo el país porque los pagos son generalizados a 90 ó 100 días -explicó un empresario-. Las provincias estaban poniendo recursos, igual que los municipios, pero ese flujo bajó mucho ”.