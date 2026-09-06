El partido de LLA en Formosa fue intervenido por orden de Karina Milei y “Lule” Menem

La Libertad Avanza (LLA) resolvió intervenir su estructura partidaria en Formosa y avanzar con una reorganización de la filial provincial, cuyo presidente renunció en marzo en medio de tensiones internas. La medida fue adoptada por el Comité Ejecutivo Nacional bajo los lineamientos de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, y oficializada en un proceso de “ordenamiento y fortalecimiento”.

Es el segundo distrito en el que la fuerza libertaria adopta una intervención, después de San Luis, donde acaba de ser prorrogada. La titular de LLA adopta así una política similar a la de Cristina Kirchner en el Partido Justicialista (PJ), donde mandó intervenciones a Jujuy, Salta, Corrientes y Misiones, con resultados dispares.

Según la resolución, la intervención de LLA-Formosa fue aprobada por unanimidad y tendrá una duración de 18 meses. A cargo del proceso fue designado el legislador porteño Diego Manuel Vartabedian, un hombre de confianza de Lule Menem, la mano derecha de la hermana del presidente Javier Milei.

Entre los argumentos de la medida figuran el vacío que acarreaba desde marzo tras la renuncia de Esteban López Tozzi y una serie de irregularidades dentro de las obligaciones legales para el funcionamiento del espacio.

Karina Milei este fin de semana la Estancia Lavinia, en el partido bonaerense de Lincoln Presidencia

“La situación del partido en Formosa no es grave, pero era necesario intervenir para regularizar balances atrasados, intimaciones del Justicia Federal Electoral por la corrección de fichas y libros certificados que no estaban presentados”, enumeró a LA NACION Vartabedian, que también tiene a cargo la intervención en la provincia puntana.

Si bien destacó el trabajo provisorio que realizó en los últimos meses la vicepresidenta Marión Rodríguez, a la que calificó como “una militante libertaria desde el minuto uno”, expresó que “la salida de López Tozzi causó un gran desorden”.

El interventor remarcó que, a pesar de los tiempos establecidos por la intervención, “la idea es que el partido se normalice lo antes posible para dar paso a la conformación de las nuevas autoridades”.

En el seno libertario reconocen que fueron determinantes las tensiones internas, que atravesaron a LLA desde su conformación en Formosa. Al respecto, explican que se reavivaron tras las elecciones del año pasado, donde la “ola violeta” se consolidó como segunda fuerza en una provincia hegemonizada por el gobernador peronista Gildo Insfrán desde hace tres décadas.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán

“Hasta el año pasado, las aspiraciones en Formosa eran moderadas por el dominio casi absoluto que ejerce Insfrán. Pero a partir de 2025, cuando LLA tuvo más del 36 por ciento de los votos y alcanzó un resultado histórico, cambiaron esas expectativas y abrieron una oportunidad muy interesante para 2027, lo que lamentablemente intensificó las internas”, analizó un dirigente libertario consultado.

La situación se produce, por otro lado, en un escenario político atípico por la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impida a Insfrán volver a postularse a la gobernación el año que viene.

Disputas, marginados y ganadores

López Tozzi, quien tuvo un paso por el Ministerio de Capital Humano, había asumido en 2024 un rol central en la construcción del sello libertario en Formosa. Pero, tras obtener el año pasado una banca en la Legislatura provincial por LLA, renunció a la presidencia del partido. Su salida estuvo acompañada por cuestionamientos al funcionamiento interno de la organización, diferencias con otros sectores que disputaban el control de la estructura provincial y el argumento de que LLA se había alejado de sus principios fundacionales. “Tuvo un mal comportamiento político”, le achacan.

Karina Milei junto a Diego Santilli en Lincoln; el jefe de Gabinete se perfila como el candidato bonaerense de LLA Presidencia

La intervención también era un pedido expreso del diputado nacional libertario Atilio Basualdo, quien mantenía una puja con López Tozzi y ahora quedó como uno de los dirigentes más fortalecidos dentro del armado violeta formoseño.

Basualdo es el exintendente de Las Lomitas y proviene del PJ formoseño, donde supo ser parte del armado de Insfrán, un origen que −afirman− “no desconoce”. Ese vínculo comenzó a resquebrajarse durante el primer semestre de 2024, a partir de una disputa por los recursos destinados al municipio, y terminó de romperse meses después, cuando Basualdo pasó a confrontar abiertamente con el gobernador.

Desde entonces, el intendente inició una progresiva aproximación a LLA y comenzó a presentarse como el único jefe comunal opositor al gobernador formoseño, una posición que cosechó respaldos de figuras libertarias, como Patricia Bullrich y Francisco Paoltroni. Tras desembarcar en el espacio de manera oficial, en las elecciones legislativas de 2025 fue primer candidato a diputado nacional de la boleta de LLA, quedó segundo en la provincia y obtuvo la banca que hoy ocupa en el Congreso.

En declaraciones con medios locales, Basualdo sostuvo que la prioridad ahora es regularizar la situación administrativa del partido para garantizar que LLA pueda competir en 2027 con su sello. “Tenemos que presentar los balances y toda la documentación que la Justicia Federal nos exige para poder participar el año que viene en las elecciones”, explicó. También anticipó que el espacio tendrá “candidatos propios”, aunque planteó la posibilidad de confluir en un frente con otras fuerzas opositoras, como ocurrió en 2025.

“Atilio fue el que más trabajo para esa unidad”, le reconocen en LLA, que en Formosa aspiran a sumar a más sectores de la oposición, como la UCR, con la cual no acordó en los últimos comicios.

El ascenso de Basualdo se produce sobre los vestigios de un armado original lastrado por disputas desde su nacimiento. Antes de que LLA obtuviera su personería como partido de distrito, la construcción libertaria en Formosa tuvo como principales referencias a Gerardo González y Paoltroni. González, diputado nacional desde 2023, había puesto a disposición de Milei la estructura de su Partido Renovador Federal (PRF) para competir en la provincia. Paoltroni, en tanto, había sido candidato a gobernador ese mismo año por su propio espacio, Libertad, Trabajo y Progreso (LTP), y meses después llegó al Senado dentro de la boleta libertaria.

La interna entre ambos se profundizó durante 2024, mientras avanzaba la construcción formal del partido. El enfrentamiento terminó por marginarlos a los dos: González rompió con el bloque de LLA en Diputados, mientras que Paoltroni se alejó de la bancada libertaria en el Senado tras su disputa con la conducción nacional, aunque posteriormente regresó.

Hoy, sin embargo, Paoltroni permanece fuera de la estructura partidaria de LLA en Formosa y mantiene su propio sello desde el que acompaña al presidente Milei. En tanto, González nunca dejó de acompañar la agenda parlamentaria del Gobierno, pese a seguir fuera del bloque en Diputados y relegado del partido.

El caso de San Luis

El antecedente de Formosa es San Luis, donde la conducción nacional de LLA intervino el distrito en agosto de 2025 y también designó como interventor a Vartabedian, con la participación directa del apoderado del partido a nivel nacional, Santiago Viola. La medida se produjo en medio de una fuerte disputa con el sector provincial encabezado por el entonces diputado nacional Carlos D’Alessandro, que se resistía a la estrategia electoral definida por Karina Milei y cuestionaba los acuerdos con el gobernador Claudio Poggi.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el jefe de Gabinete Diego Santilli Presidencia

El conflicto escaló cuando el espacio local anunció que retiraría el sello de LLA de la alianza electoral y competiría con una lista propia. La respuesta de Buenos Aires fue una intervención “de urgencia” por un año, que desplazó a las que eran en ese momento las principales autoridades provinciales bajo el argumento de que habían desconocido la estrategia partidaria nacional.

De acuerdo a Vartabedian, “D’Alessandro no cumplió con lo que estaba pactado y el acuerdo que había en el partido”. A su vez, explicó que “la intervención de San Luis se acaba de prorrogar por 12 meses más”. Allí conviven los armados del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; de la senadora nacional Ivanna Arrascaeta y de la diputada nacional Mónica Becerra, entre otros.