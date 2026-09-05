Murió Alberto Iribarne, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner

Alberto Juan Bautista Iribarne, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner y exembajador argentino en el Uruguay bajo la dirección de Alberto Fernández, murió en las últimas horas a los 75 años. A lo largo de su carrera, el dirigente también se desempeñó como diputado nacional y convencional constituyente.

La noticia se confirmó a partir de una publicación conjunta de sus hijas Florencia e Inés Iribarne, quienes subieron un mensaje en sus redes sociales.

Alberto Iribarne junto a Luis Lacalle Pou y Alberto Fernández LA NACION

“Hoy despedimos con inmensa tristeza a nuestro papá, Alberto Juan Bautista Iribarne (1950–2026). Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio”, expresaron.

En el escrito además destacaron que, más allá de los lugares de influencia que ocupó, valoraron siempre su aspecto humano y dedicación personal: “Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino”.

“Fue diputado nacional, convencional constituyente, ministro de Justicia y embajador, responsabilidades que asumió con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales”, agregaron sobre trayectoria.

El saludo de Agustín Rossi tras conocer la noticia

Agustín Rossi, diputado nacional y exministro de Defensa, también lo despidió públicamente con un saludo en X: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

Aníbal Fernández, presidente de Confederación Argentina de Hockey (CAH) y exministro de Seguridad, expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.

El actual embajador de la Argentina en India y exembajador en Israel, Mariano Caucino, se sumó a las despedidas y escribió: “Alberto Iribarne (1950-2026). Diputado, constituyente, ministro y embajador. Representante de una generación que procuró construir un peronismo democrático y moderno. Abrazos a su familia. QEPD”.

Su trayectoria

Tal como informó LA NACION, Iribarne nació en 1950 y cursó la escuela primaria en el colegio San Miguel. Hizo sus estudios de secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires y se recibió de abogado a los 23 años en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dictó clases al igual que en la Facultad de Filosofía y Letras.

Su compromiso político empezó en 1969, al militar en la Juventud Estudiantil Católica. Durante la última dictadura militar, ejerció la abogacía y participó de la propuesta renovadora para la organización de abogados Proa, además de escribir en publicaciones clandestinas.

Alberto Iribarne como secretario de Seguridad Interior, junto a Aníbal Fernández

Tras el paro general del 27 de abril de 1979, representó a dirigentes sindicales detenidos y colaboró en la presentación realizada por el Partido Justicialista (PJ) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con el retorno de la democracia, trabajó como prosecretario y secretario parlamentario del Senado.

En 1988 formó parte del sector que impulsó la renovación del peronismo con la fórmula Antonio Cafiero-José Manuel de la Sota. Más tarde fue electo diputado nacional y entabló un vínculo político de cercanía con Eduardo Duhalde.

Durante la presidencia de Carlos Menem, trabajó cuatro años como viceministro del Interior junto a Carlos Ruckauf y Carlos Corach, cargo al que renunció en 1997 por desacuerdos con la búsqueda de la reelección presidencial.

Alberto Iribarne mantuvo un vínculo cercano con organismos de derechos humanos MARCELO DEL ARCO

Iribarne dirigió la campaña presidencial de Duhalde en 1999 y en 2000 acompañó la candidatura porteña de Domingo Cavallo y Gustavo Beliz. Durante la presidencia interina de Duhalde dirigió la Casa de Moneda y la Secretaría de Seguridad Interior.

En 2003, Kirchner lo nombró al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar los organismos públicos y, dos años después, asumió la titularidad del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, área en la que estuvo hasta fines de 2007.

Su último cargo público fue como embajador argentino en Uruguay entre 2020 y 2023.