El partido de Lula respondió a las críticas de Javier Milei: “No está a la altura de su cargo”

Tras el duro discurso político en el que Javier Milei apuntó contra Luiz Inácio Lula da Silva, el partido del actual presidente brasileño salió en respuesta. Edinho Silva, titular del Partido de los Trabajadores (PT), sostuvo que el jefe de Estado “no está a la altura de su cargo” y que tuvo un comportamiento “inadmisible”.

Milei arremetió contra Lula durante su paso por la convención del Partido Liberal en San Pablo, a donde viajó para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. En el Arena Pacaembú, llamó a los ciudadanos a respaldar al hijo del exmandatario brasileño para frenar el avance de Lula, y habló de “zurdos de mierda”. Criticó fuertemente al “socialismo latinoamericano” en una exposición que duró 25 minutos.

Flavio Bolsonaro junto a Javier Milei ap - AP

Ante ello es que Edinho Silva salió en defensa del presidente brasileño a través de un comunicado, donde acusó a Milei de faltarle el respeto a Lula y a las instituciones locales.

“Brasil es un país democrático y soberano. Nuestra democracia permite el debate de ideas, en el que las posturas contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país, especialmente en el contexto de una disputa electoral como la que estamos viviendo”, expresó, y reportó el medio local O Globo.

Sostuvo que ninguna autoridad pública de Brasil está “exenta de críticas”, pero “siempre y cuando estas se realicen de la manera y en el momento adecuados”.

Edinho Silva, presidente del PT Partido de los Trabajadores de

“Resulta inaceptable que un jefe de Estado extranjero visite nuestro país y se dirija a sus poderes constituidos de manera irrespetuosa. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte así”, señaló.

Y sumó: “Al fin y al cabo, existen numerosas situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta”.

Las críticas de Milei

El Presidente evitó nombrar a Lula por su nombre de pila y lo llamó, con ironía, “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”, mientras arremetía contra el modelo del Palacio del Planalto. “Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza”, soltó a principios de su discurso.

Un desperfecto técnico interrumpió por segundos el sonido de los micrófonos y Milei aprovechó para volver a apuntar contra Lula: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. Luego, redobló la apuesta y acusó a Lula de haber intentado torcer a su favor las elecciones de 2023, cuando enfrentó a Sergio Massa.

Además, apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, Alexandre de Moraes por no autorizar su visita a Jair Bolsonaro, condenado por el Supremo Tribunal Federal a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.

“Esa basura me impidió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, a pesar de que sé que Lula se cansó de recibir a líderes extranjeros mientras estaba en prisión, incluido el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández”, declaró.