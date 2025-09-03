El Partido Obrero parodió la foto de Milei en Villa Celina: “Fachos y represores nunca más”

Las principales figuras del Partido Obrero, que competirá dentro del Frente de Izquierda Unidad en las elecciones bonaerenses de este domingo, se mostraron en el descampado del asentamiento de Villa Celina, en La Matanza, donde el presidente Javier Milei inauguró la campaña de La Libertad Avanza.

Vestidos todos de rojo, los candidatos de la izquierda se mostraron detrás de un cartel con la leyenda “Fachos y represores nunca más”, que parodió la imagen libertaria del 7 de agosto pasado, en la que el Presidente se paró junto a sus candidatos, todos arropados de violeta, detrás de la leyenda “Kirchnerismo nunca más”.

En ambos casos, la tipografía del “nunca más” replicó el estilo de la portada del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), publicado en 1984, que describió los crímenes de la última dictadura.

Noticia en desarrollo