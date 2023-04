El pedido de Jorge Macri, la promesa de Rodríguez Larreta y la “cabeza de playa” del radicalismo

escuchar

En medio de la interna dentro de Juntos por el Cambio, los candidatos del espacio aceleran la campaña electoral. Con críticas a las reciente decisión de Horacio Rodríguez Larreta de convocar a una votación “concurrente”, Jorge Macri, precandidato a jefe de Gobierno, le pidió a la militancia en la Ciudad que “no tenga miedo a la elección”. Gerardo Morales y Martín Lousteau también se mostraron en territorio porteño y apuntaron contra el kirchnerismo, mientras Rodríguez Larreta recorrió la provincia de Corrientes e hizo una promesa de campaña ante el gobernador Gustavo Valdez.

Tras la reunión de la cúpula de Pro celebrada ayer en un intento de articular la estrategia electoral y de frenar la escalada del conflicto interno que provocó la decisión de Larreta de convocar a “elecciones concurrentes”, varios de los candidatos de Juntos por el Cambio pusieron en marcha su campaña electoral.

“No aflojemos”

Tal fue el caso de Jorge Macri quien esta tarde participó de un acto en Barracas frente a la militancia de la Ciudad. “Está claro cuál va a ser el sistema para votar y no por eso hay que tenerle miedo a la elección. Hay que confiar en la gente. Yo tengo la experiencia en gestión, se armar equipos y voy a tomar las decisiones que hagan falta. Pero no me voy a bajar”, ratificó Macri.

Jorge Macri encabezó un acto de campaña en Barracas

“El PRO se merece gobernar en cada comuna de la Ciudad. Es casa por casa, cuadra por cuadra y sé que cuento con ustedes. No aflojemos”, pidió Jorge Macri.

Internas en Juntos por el Cambio

Más temprano esta mañana Macri volvió a apuntar contra la “elección concurrente”. “Es un sistema que hace que el voto sea lento porque el que entra al cuarto oscuro tiene que elegir presidente y diputados en una mesa con una boleta de papel y después ir a una pantalla a elegir jefe de gobierno”, señaló el precandidato.

Y en ese sentido aclaró: “Puede que sea más lento y eso me preocupa. Pero es una decisión tomada. La tensión interna tuvo que ver con que este tipo de cosas se dialogan. Horacio tenía derecho como jefe de gobierno a decidirlo solo, sí, pero no es lo habitual y eso tensó las relaciones”.

“Hay que tomar esta cabeza de playa, de una vez por todas”

Por su parte, el gobernador de Jujuy y precandidato a presidente de la UCR, Gerardo Morales, también participó este sábado, junto a Martín Lousteau, de un acto ante la juventudo en la Ciudad.

“Es un gusto compartir este espacio, que es un espacio de construcción que viene hace bastante tiempo trabajando por un proyecto para gobernar la Ciudad de la mano de Martín, que yo estoy seguro que va a ser el nuevo jefe de gobierno”, comenzó el gobernador.

Gerardo Morales junto a Martín Lousteau

“Un equipo que viene trabajando sistemáticamente con una gran capacidad de organización, que yo creo que eso es lo que le va a hacer muy bien a la Ciudad. Y además, desde el punto de vista del interés estratégico, político del radicalismo, hay que tomar esta cabeza de playa, de una vez por todas”, continuó Morales.

Y en un claro mensaje al interior del radicalismo sentenció: “Eso obviamente nos va a dar mucha más fortaleza como radicalismo nacional. Así que hay que tomarlo o tomarlo, cabeza de playa o colina, lo que sea, pero hay que tomarlo”.

A lo largo de su discurso, Morales lanzó duras críticas al Frente de Todos y apuntó directamente contra la vicepresidenta tras el acto que encabezó este jueves en La Plata.

“Cristina se pone a dar una clase magistral con una gran hipocresía, porque la creadora del engendro del Frente de Todos es Cristina. Y ella es la responsable, es la que pone y saca funcionarios, es la que tiene funcionarios en puntos claves desde el ANSES hasta en distintas áreas de gobierno, pero como habrán visto se pone en la tangente y mira desde afuera lo que es responsabilidad de ella, del Presidente, del Ministro de Economía, de Massa, y de todas las organizaciones, de todo ese rejunte que terminó siendo el Frente de Todos, que lo que hace es pelearse y no ocuparse de los problemas de la gente”, apuntó Morales.

Rodríguez Larreta en Corrientes

El precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta viajó este viernes a la ciudad de Goya, en Corrientes donde participó de distintas actividades junto al gobernador Gustavo Valdés en el marco de la tradicional Fiesta del Surubí, que celebra su edición número 46.

Horacio Rodríguez Larreta visitó la ciudad de Goya, en Misiones

Desde Corrientes Rodríguez Larreta ahondó en la importancia de una mayor federalismo y equidad entre las provincias. “Vamos a volver a construir una Argentina federal. En los 16 de los últimos 20 años, el kirchnerismo hizo de Argentina un país unitario; nunca ha habido tanta concentración de recursos en proporción con lo que reciben las provincias”, denunció el jefe de gobierno porteño.

“Cada provincia tiene que poder generar sus propios recursos y tener autonomía; que sean los correntinos los que decidan el plan de desarrollo de Corrientes”, completó.

Asimismo Rodríguez Larreta acusó al Gobierno de aplicar favoritismos a la hora de distribuir los recursos provinciales. “El nivel de discriminación que viene teniendo la provincia de Corrientes en los programas nacionales es aberrante y tiene que terminar. No puede ser que el presidente tenga el poder para decidir la entrega de recursos: ‘Vos sí que sos amigo, vos no que estás en otro partido”. Basta de eso’”, disparó

El gobernador Valdés también lamentó la falta de apoyo nacional. “Si sos presidente de la Nación, que creo tenemos todas las chances, queremos que apoyes la Fiesta de Goya porque de Nación no recibimos un peso y es el mundial de pesca; los correntinos merecemos apoyo”, reclamó el mandatario provincial dirigiéndose a Rodríguez Larreta.

“Así como me comprometí a venir y cumplí, me comprometo a venir dentro de un año como presidente de la Nación y con el apoyo del gobierno a hacer de esta fiesta una de las más importantes del año en la Argentina”, prometió el funcionario porteño.

En tanto, Rodríguez Larreta partió esta tarde rumbo a Paraná, Entre Ríos, donde cerrará el fin de semana con actividades junto a Rogelio Frigerio.

Santilli recorrió La Plata

El precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli se mostró este sábado en La Plata, donde participó del Congreso Provincial del partido de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), encabezado por Margarita Stolbizer.

Acompañado por Maximiliano Abad, Santilli intentó dar una señal de unidad con una foto junto a Margarita Stolbizer y Julio Garro.

“Es un momento oportuno este Congreso del GEN para convocar a los que aspiran a gobernar la provincia para trabajar de manera conjunta. Hoy la unidad tiene un valor estratégico. Es central ganarle la elección a Kicillof y al kirchnerismo en la provincia. Y para eso necesitamos garantizar la unidad”, señaló Stolbizer.

“No se nos escapa la PASO como instancia previa. Es bueno que haya competencia. Que se amplíe para que muchos sectores se puedan sentir representados pero lo que queremos es que exista y ustedes así lo expresan (por Maxi Abad y Diego Santilli) la importancia de que haya unidad”, cerró la lider de GEN.

Por su parte, Santilli se refirió a la situación actual del país y advirtió acerca del futuro: “La parada que viene es difícil, muy difícil. Estamos con los peores indicadores, es el gobierno más inflacionario de la democracia”.

“Eso se juega en el 2023 y estamos listos desde Juntos por el Cambio para encarar un proyecto de desarrollo y transformación en la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Santilli.

El precandidato planteó como solución la creación de condiciones favorable para la inversión, la baja de la carga impositiva y ahondó en la importancia de potenciar la producción y las exportacioes al igual que el empleo privado.

Maximiliano Abad, Margarita Stolbizer, Diego Santilli y Julio Garro, en La Plata

“Yo siento que debemos construir una provincia en donde estén todos representados. Con espacios en las listas para todo nuestro frente y trabajar con un gabinete integrado a las gestiones municipales. Para mí no hay otra forma de transformar que no sea esa”, concluyó al respecto.

LA NACION