El peritaje sobre los bienes de Martín Insaurralde sostuvo que sus gastos no condicen con sus ingresos

El profundo peritaje sobre el patrimonio de Martín Insaurralde que dispuso la Justicia en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito determinó que el nivel de gastos del exintendente de Lomas de Zamora no condice con sus ingresos en blanco en la función pública, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.

El informe pericial, que fue dispuesto por el juez Luis Armella, contó con 77 puntos: abarcó autos, viajes, propiedades y hasta su casamiento con Jésica Cirio, celebrado en un lujoso club de polo de Cañuelas.

El trabajo de 618 páginas al que accedió La NACION fue firmado por peritos oficiales y de parte, quienes conincidieron en la mayoría de los puntos analizados.

La pericia oficial detectó gastos sin respaldo suficiente e inconsistencias patrimoniales en las cuentas de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Martín Insaurralde y Jésica Cirio, tras el casamiento civil Archivo

La pericia contable concluyó que existen inconsistencias entre los ingresos acreditados y los gastos reconstruidos durante distintos períodos, además de operaciones para las que no pudo determinarse el origen de los fondos.

El trabajo, elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia, reconstruyó la evolución patrimonial de la pareja a partir de información de AFIP, bancos, registros de la propiedad, registros automotores, Migraciones, compañías aéreas, tarjetas de crédito y documentación incorporada al expediente.

La conclusión mas evidente entre desfasaje de gastos e ingresos se refiere a los viajes internacionales realizados por Martín Insaurralde.

Los peritos reconstruyeron decenas de viajes al exterior y calcularon los costos de pasajes, alojamientos, alquileres, consumos y otros gastos turísticos.

Mauricio D'Alessandro, Mariana Gallego, Jesica Cirio y Martín Insaurralde Archivo

Tras comparar esas erogaciones con los ingresos provenientes de su actividad como funcionario público, concluyeron que, desde 2021, esos gastos dejaron de guardar una razonable correspondencia con los recursos acreditados.

La pericia advierte, además, que esa comparación se realizó únicamente con los gastos que pudieron documentarse. En muchos casos no fue posible obtener comprobantes de hoteles, restaurantes, traslados internos, alquileres de vehículos, actividades recreativas, seguros y otros desembolsos habituales de un viaje internacional.

Martín Insaurralde, cuando era intendente de Lomas de Zamora, con Daniel Scioli, por entonces gobernador Archivo

Por esa razón, los contadores sostienen que el gasto real probablemente haya sido superior al reconstruido.

El informe también señala que ese cálculo ni siquiera incorpora los gastos cotidianos de mantenimiento personal y familiar —como vivienda, alimentación o servicios—, por lo que el desfasaje entre ingresos y egresos podría ser aún mayor.

Entre los viajes analizados está su estadía en Marbella, con la acompañante Sofía Clerici, y sus viajes en el yate El Bandido por el Mediterráneo.

Sofía Clerici posó en la entrada de Casa Cipriani Instagram: @sofiaclericiok

La pericia reconstruyó parte de los gastos vinculados con ese viaje, incluidos vuelos, alojamiento, alquiler de embarcaciones y consumos en comercios de lujo, entre ellos una compra en Louis Vuitton.

Insaurralde y Clerici en el yate Bandido, frente a Marbella

Sin embargo, los especialistas aclaran que tampoco en este episodio fue posible determinar la totalidad de las erogaciones, debido a la falta de documentación suficiente.

Posteo de Sofía Clerici en el yate

En el caso de Jésica Cirio, el informe no centra sus observaciones en un hecho puntual sino en la evolución de sus recursos a lo largo de distintos ejercicios.

Luego de reconstruir sus ingresos provenientes de contratos, actividades comerciales, movimientos bancarios y declaraciones fiscales, los peritos compararon esos recursos con sus gastos e inversiones.

La conclusión fue que en los años 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023 las erogaciones superaron los recursos disponibles.

Jésica Cirio

Según el informe, esos gastos debieron financiarse con otras fuentes de dinero que no pudieron identificarse mediante la documentación reunida durante la investigación.

Además del análisis de ingresos y egresos, la pericia detectó inconsistencias entre distintas fuentes de información.

Los especialistas compararon declaraciones impositivas, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, inversiones y registros patrimoniales, encontrando diferencias que no pudieron ser conciliadas con la documentación disponible.

También remarcan que varias operaciones carecían de respaldo suficiente para establecer con precisión el origen de los fondos utilizados.

La investigación incluyó el análisis de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones financieras y participaciones societarias vinculadas a ambos investigados.

Los peritos revisaron depósitos, transferencias, consumos con tarjetas de crédito, compraventas de inmuebles y movimientos de dinero en distintas entidades financieras, contrastando esa información con las declaraciones fiscales presentadas por los contribuyentes.

Entre otras cuestiones, los contadores señalan que no pudieron determinar la totalidad de los gastos efectuados durante algunos viajes ni cuantificar diversos consumos personales, por lo que las cifras obtenidas representan un mínimo comprobable y no necesariamente el gasto efectivamente realizado.

La pericia oficial no determina la existencia de un delito, ya que esa evaluación corresponde al juez de la causa. Sin embargo, deja asentadas observaciones de relevancia para la investigación y un posible nuevo llamado a indagatoria de la pareja.

El expediente se activó luego de que tomara estado público el paseo en el Mediterráneo que hizo Insaurralde, exjefe de Gabinete de Kicillof, a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clerici.

Según el pedido de indagatoria que presentaron los fiscales en la causa, dentro del período investigado -mientras él fue funcionario-, incluido el viaje a Marbella, Insaurralde efectuó 76 vuelos internacionales.