El peronismo del Senado define la jefatura de la bancada

Carlos Caserio y José Mayans se perfilan como candidatos

En un clima de creciente hostilidad hacia Miguel Pichetto por su salto político, los senadores peronistas se reunirán mañana para ratificar su continuidad como bancada independiente y elegir un nuevo jefe que conduzca el bloque en la transición hasta que se defina la contienda electoral presidencial.

Si bien hay amplio consenso para eludir los cantos de sirena de unidad del kirchnerismo, la elección del reemplazante de Pichetto promete convertirse en motivo de debate de un PJ que vive en estado deliberativo desde hace tres semanas. Para muchos de los que asistirán a la reunión de mañana, a las 16, el sucesor del rionegrino debería ser Carlos Caserio (Córdoba). Pero José Mayans (Formosa) también tendría aspiraciones de quedarse con ese cargo. Ambos son vicepresidentes del bloque y cuentan con antecedentes políticos que justificarían sus intenciones de quedarse con el sitial que dejó vacante Pichetto. Sin embargo, representan dos caras opuestas del peronismo actual.

Mayans es un convencido kirchnerista que si no se sumó al bloque del Frente para la Victoria fue por una decisión táctica de su gobernador, Gildo Insfrán, que prefirió usar a Pichetto y el bloque peronista de la Cámara alta como ariete en las negociaciones de los mandatarios peronistas con el gobierno de Mauricio Macri. Caserio, en tanto, es tan peronista como su rival formoseño -de hecho, no oculta que trabajará por la candidatura de Alberto Fernández-, pero no quiere saber nada con ponerse bajo la égida de Cristina Kirchner. Más aún, el cordobés se incorporó al Bloque Justicialista una vez que Pichetto purgó a los kirchneristas de la bancada.

Entre estos extremos hay una tercera posición, que impulsan algunos senadores: una conducción colegiada, la cual evitaría la confrontación por la jefatura de la bancada. Los que sostienen esta postura propondrían dejar la conducción del bloque en manos de sus tres actuales vicepresidentes -Caserio, Mayans y Pedro Guastavino (Entre Ríos)-, a quienes se sumaría una senadora. Sin embargo, uno de los senadores que rechazan la idea dijo que no ponerse de acuerdo en designar un conductor demostraría que el bloque sigue sin reponerse tras la salida de Pichetto.