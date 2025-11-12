Pichetto presentará un proyecto de ley para ponerles un arancel del 30% a las plataformas chinas

En medio del furor de las compras en plataformas chinas Shein y Temu para traer a la Argentina ropa y otros artículos a un bajo precio, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto adelantó este miércoles que presentará en el Congreso un proyecto de ley para imponer un arancel del 30% a estos productos chinos en pos de proteger la industria nacional y terminar con la supuesta “competencia desleal”.

Entre sus argumentos, Pichetto destacó que no sólo la compra de productos chinos a bajo precio genera “competencia desleal”, sino que eventualmente perjudica a las marcas argentinas y hay una “sustitución de la mano de obra” argentina por la china.

“La iniciativa fija un arancel del 30% desde el punto de vista de la retención que el Estado argentino tiene que hacer a todos los productos que ingresen por plataforma, que vengan del extranjero y que compiten de una manera realmente muy desleal, porque estas grandes multinacionales de las plataformas, especialmente las chinas hacen un juego de dominar el mercado: bajan los precios, son productos de calidad baja, pero luego toman el mercado de manera contundente”, consideró el diputado.

En diálogo con Radio Rivadavia, siguió: “Hay que cuidar al empresario argentino y ver cómo equilibramos el juego, dado que, indudablemente, el costo de trabajo que tienen los chinos producen costos totalmente inferiores. El producto llega por vía de correo en cuatro o cinco días. Hay sustitución de la mano de obra y del comercio”.

Las plataformas chinas son muy usadas en la Argentina

Luego, también aclaró que el proyecto buscará imponer el arancel a todo tipo de plataformas, como Amazon, cuyos envíos a la Argentina se volvieron más flexibles en el último tiempo.

“Frente a la gravitación que tienen estas plataformas, que están impactando a todo el mundo, los Estados se protegen. Estados Unidos, que tiene un presidente [Donald Trump] que es admirado por el mandatario argentino Javier Milei, ha emprendido una legislación que protege a la industria americana y trata de equilibrar el juego y le ha fijado un arancel del 16%”, marcó el diputado.

En otro tramo de la entrevista, Pichetto dijo que a pesar de que el texto fija una cuota del 30%, está abierto a cambiar ese número. “El arancel yo lo fijo en 30%, vamos a discutirlo, por supuesto, en la comisión. Es para todas las mercaderías ingresadas al territorio nacional mediante el régimen de courier. Cualquiera sea su valor declarado, tributará un arancel del 30% sin perjuicio de los impuestos internos, tasas y contribuciones”, detalló.

Otro punto que mencionó el legislador es que su proyecto no contiene un mínimo no imponible, como por ejemplo, un tope de hasta US$400 en el que no se pagan impuestos en Aduana. “Acá no va a haber ningún tipo de exención. Solamente se va a permitir que una persona durante el transcurso de un año pueda hacer una compra de hasta US$100″, sostuvo.

El proyecto de Pichetto llega en momentos que se produjo un aumento exponencial de las compras por parte de los argentinos en plataformas como Shein o Temu, cuyos productos llegan en un plazo corto de tiempo y tienen precios muy inferiores a los artículos argentinos.

Además, este martes se conoció la noticia de que llega al país Amazon Bazaar, una aplicación independiente de la estándar de compras online, y que tiene un foco: promocionar los productos más económicos de la plataforma, con precios de menos de US$10. Es la respuesta de la compañía al avance de Temu y Shein.

El cruce con Galperin

Pichetto ya había manifestado en sus redes sociales la necesidad de imponer impuestos a los productos de las plataformas extranjeras. Fue en ese marco que mantuvo un cruce con el fundador de la empresa e-commerce Marcos Galperin.

“Fui el primero que habló sobre la necesidad de gravar fuertemente a los productos de las plataformas chinas Shein y Temu. Ahora veo que hay mucha gente preocupada, también el señor Galperin de Mercado Libre. El Congreso tiene que trabajar para regular esta economía de plataformas y cuidar la industria nacional y el empleo argentino", escribió el presidente de Encuentro Republicano Federal.

Galperin le respondió tajante: “Yo no estoy preocupado. Vamos a competir con ellos”.

La respuesta de Pichetto. X

Ese domingo, horas después, Pichetto redobló la apuesta y le respondió al empresario: “Mejor empezá a preocuparte, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos".