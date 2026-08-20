En una visita con impacto político, el peronismo federal buscó sumar a Passalacqua y Misiones podría salir de la órbita libertaria

El autodenominado espacio del peronismo federal, también conocido como el “Grupo Parque Norte”, profundiza su estrategia para fijar alianzas en provincias que evalúan tomar distancia de la Casa Rosada sin integrarse a las principales terminales justicialistas.

Los diputados nacionales Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Felix junto con el armador porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával, fueron recibidos en Posadas por el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

La postal, además, adquiere especial relevancia por el profundo reordenamiento que atraviesa el oficialismo misionero tras la ruptura del mandatario local con su histórico jefe político, Carlos Rovira, que durante más de dos décadas ejerció el control territorial.

En sus redes sociales, Tolosa Paz compartió una foto del encuentro, al que calificó como “muy bueno” y expresó que la Argentina necesita “una nueva etapa profundamente federal”, basada en “más diálogo” y “fraternidad entre quienes hacemos política”.

Según señaló, los participantes abordaron “el pésimo estado de las rutas nacionales, el abandono del interior productivo, el impacto de una economía que golpea a la industria, el comercio y el trabajo” y la necesidad de volver a poner “en el centro a quienes producen y generan desarrollo”.

UNA AGENDA FEDERAL PARA LA ARGENTINA QUE VIENE



Mantuvimos un muy buen encuentro con el gobernador de Misiones, @passalacquaok. Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal, construida con más diálogo, con fraternidad entre quienes… pic.twitter.com/Z45JotN4NU — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) August 19, 2026

La reunión forma parte de la estrategia que este sector comenzó a desplegar luego de su lanzamiento, a comienzos de mayo, en el complejo ubicado en la Costanera. Desde allí, busca construir “una alternativa con agenda nacional”, por fuera de la disputa por el rumbo del peronismo que mantienen La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof.

En el espacio plantean que la interna está “cada vez más enfrascada en la provincia de Buenos Aires” y enfrenta a “dos expresiones similares”, en detrimento de una construcción política con alcance federal.

Tras la cumbre con Passalacqua, uno de los presentes le aseguró a LA NACIÓN que “no hubo definiciones electorales, sino un diálogo para tender puentes comunes que tenga como punto de partida el Congreso”. Añadió, en su diagnóstico, que “la provincia se encuentra atravesada por una problemática cada vez más presente como el endeudamiento de las familias, hay un éxodo a Brasil por motivos de empleo y la gente yéndose a cargar nafta a Paraguay por los costos ya se convirtió en una escena habitual”.

El desembarco de la comitiva de “Parque Norte” en Misiones suma así una lectura adicional dada la ruptura de Passalacqua con Rovira, el arquitecto del Frente Renovador de la Concordia, el sello provincialista integrado por peronistas, radicales y aliados locales que monopolizó el poder desde 2003 en adelante.

El quiebre, que comenzó a hacerse evidente durante el primer semestre de 2026, terminó de formalizarse cuando el gobernador renunció a Encuentro Misionero, el sello creado por Rovira para renombrar al Frente Renovador.

¿Qué pasará en el Congreso?

La decisión promete dejar esquirlas en el plano parlamentario para el Ejecutivo Nacional, que acumuló interrogantes con el tratamiento de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. “El fallido del gobierno con la Ley de Tierras es una bisagra”, fue la conclusión a la que llegó un integrante del espacio del “peronismo federal” que estuvo en Misiones, que agregó que “al oficialismo le va a costar mucho más juntar los avales que supo tener de ahora en adelante”.

Durante los primeros meses de la gestión de Milei, el ahora extinto binomio político entre Passalacqua y Rovira funcionó como socio de la Casa Rosada en el Congreso bajo la premisa de “mutua gobernanza”. Así, Misiones se convirtió así en uno de los aliados provinciales con los que la Casa Rosada sacó adelante sus principales iniciativas en el Congreso en los primeros dos años.

Con el paso del tiempo, sin embargo, esa sociedad comenzó a deteriorarse por el recorte de las transferencias nacionales y terminó de resquebrajarse con la interna provincial. En el Senado, en un principio, se habían dividido Sonia Elizabeth Rojas Decut y Carlos Arce, aunque este último terminó por declinar su afiliación a Rovira y reunificarse con su par bajo el paraguas de Passalacqua.

En Diputados, los cuatro representantes de la provincia –Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik– quedaron alineados detrás del gobernador y formarán un bloque propio.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz Gobierno de la Provincia de Salta

El gobernador salteño Gustavo Sáenz es otro de los mandatarios provinciales que explora entendimientos con el espacio liderado por Michel, Olmos, Tolosa Paz y Achaval, que respaldaron su control sobre el PJ local.

Michel tiene terminal en el Frente Renovador de Sergio Massa, quien compartió fórmula presidencial en 2015 con Sáenz. En Córdoba, los “Parque Norte” también sumaron postales de acercamiento con la diputada Natalia de la Sota.

Aunque no forma parte de la estructura, desde el espacio marcan que con el diputado Miguel Pichetto hay una hoja de ruta en común: reagrupar al peronismo y a sus expresiones satélite a escala federal, lejos de la disputa entre La Cámpora y el MDF de Kicillof.