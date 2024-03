Escuchar

Convencido de que las provincias “se la viven fumando en pipa a la Nación” porque, según su visión, le sacan fondos que no les corresponden, el diputado nacional José Luis Espert apuntó sobre todo por este tema contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Entonces, llamó a no abonar la suba de impuestos en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que definieron en La Plata. “Yo no los voy a pagar”, aseveró el ahora integrante de La Libertad Avanza (LLA), que asimismo preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La propuesta de Espert fue una réplica al ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien había justificado un rato antes que hacía “mucho tiempo” que no se incrementaba el impuesto inmobiliario, que aplicaron la suba por el “contexto muy difícil” que atraviesan por el recorte de giros nacionales y que además el aumento se quedó atrás de la inflación.

“Que Larroque se deje de llorar, reciben una tracalada de plata adicional, porque se viven fumando en pipa a la Nación, cosa que no debería ocurrir”, se quejó Espert. “El gobernador ha generado un impuestazo fenomenal y tampoco le alcanza. ¿Kicillof es un vampiro en un banco de sangre con la plata? ¿Mastica plata?”, se preguntó contra el mandatario bonaerense, que está en las antípodas ideológicas de la Casa Rosada.

Y siempre fiel a su estilo confrontativo, el ahora ladero del presidente Javier Milei -con quien retomó la sintonía pese a que tuvieron tiempo distanciados- indicó en Radio Mitre: “El aumento de patentes, el del inmobiliario rural y el residencial no hay que pagarlo . Eso no es es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común”.

Además, pese a que la evasión fiscal está penada en el régimen penal tributario, el diputado nacional que representa a esa provincia y comanda la comisión de la Cámara baja dedicada a delinear el presupuesto y los gastos del sector público marcó: “Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo”.

Según dijo, esta es la “única defensa” que tienen los contribuyentes ante los políticos que no les brindan mejoras en su calidad de vida e incluso comparó esta medida con las huelgas de los trabajadores cuando tienen bajos sueldos y los cortes de calle que hacen “los pobres” representados en los piqueteros. “Vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano... No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada a cambio de eso. Yo no los voy a pagar, eh. Ni patente, ni inmobiliario, ni rural”, advirtió.

Planteó también Espert que si el gobernador pretende que los productores agropecuarios, entre los que se incluyó, cumplan con sus cargas, elimine el aumento complementario “que les encajó el imbécil de [Daniel] Scioli”. Se refirió así al exgobernador, que ahora sin embargo integra el gobierno nacional con el que el diputado comulga, como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la órbita del ministro del Interior, Guillermo Francos.

En tanto, admitió que la Provincia debería recibir más coparticipación, aunque consideró que Kicillof “es un desastre como gobernador” porque “se mastica” la plata y no la gasta de forma correcta.

