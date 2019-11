El dirigente gremial también apuntó contra la CGT

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2019 • 10:13

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero, insultó anoche al presidente Mauricio Macri en una entrevista y aseguró que el mandatario electo, Alberto Fernández, ya lo "desilusionó".

"[Macri] es un hijo de puta. Su familia se hizo robando, él vino a hacer esto. La gente que lo rodea nunca pasó hambre. ¿Qué puede saber Macri de un pibe no que no puede comer? No entienden nada y vino a gobernar para su clase", dijo en el programa Luis Novaresio Entrevista, por A24.

El exabrupto del "Pollo" 03:48

Video

Sobre Fernández señaló: "Ya me desilusionó. El gabinete que está armando no es bueno, son todos menemistas. Sería soberbio de mi parte decir que son todos malos, porque no los vi gobernar. Pero, dentro de ese sistema capitalista, hay poco margen para sacar de la extrema pobreza a nuestra población".

"La conducción de la CGT mira para otro lado, como si ellos no tuvieran nada que decir. También son los responsables de lo que pasó, porque si no Macri no hubiese podido llegar hasta acá", apuntó.

En torno al cambio de Gobierno, consideró: "A la transición la están aprovechando para meternos todo el ajuste que tienen que hacer. No puede ser que todos los días haya aumentos y Alberto no pida que paren un poco la moto. Él se preocupa pero no tanto por las reservas".