De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados

Este mediodía, se realizó la sesión preparatoria y juraron los diputados electos que asumirán el próximo 10 de diciembre. La ceremonia no estuvo exenta de tensiones entre La Libertad Avanza, Fuerza Patria y la Izquierda que, bajo la mirada del presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, se enfrentaron a los gritos en el recinto. El provocador saludo de Juan Grabois a Karina Milei y las continuas provocaciones de Lilia Lemoine son solo algunas de las “perlitas” que marcaron el acto celebrado en la Cámara baja.

La sesión comenzó con la jura del dirigente de Izquierda, Nicolás del Caño, que también inauguró una ronda de discusiones que tuvo como protagonista a la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien se ubicó a metros de estrado de la jura −lejos de la banca que habitualmente ocupa en las sesiones− y, desde allí, arremetió contra los opositores que se acercaban a jurar.

Martín Lousteau muestra el 3 % en sus dedos hacia el palco presidencial; durante la Jura de los nuevos diputados electos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Soledad Aznarez

Tras pronunciarse en defensa de los jubilados, “el colectivo de la discapacidad, las niñas y niños masacrados en Gaza” y contra la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, Del Caño apuntó contra la libertaria y le gritó: “¡Tomá, tomá!”, mientras la legisladora violeta le lanzaba críticas.

El cruce se extendió durante algunos minutos, mientras juraba su compañera de bancada Romina Del Plá “por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar” y el presidente provisional de la cámara Gerardo Cipolini (UCR) debió pedir a “las plateas y las tribunas” que guardaran silencio para poder continuar con la sesión preparatoria.

Agustina Propato, Jorge Taiana y Horacio Pietragalla durante sus Jura como diputados electos. Cámara de Diputados Soledad Aznarez

Los gritos continuaron incluso luego de que los diputados regresaran a sus bancas, cuando Del Caño apuntó contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que había asistido al recinto para presenciar la jura. “Está la represora de Bullrich ahí”, gritó el legislador del FIT. Ante su mención, se oyó a Cipolini preguntar por lo bajo por la exfuncionaria, pero su cercanía al micrófono lo traicionó: “¿Está la Bullrich al final? ¿Dónde está? ¿Ahí abajo está?”.

Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los diputados electos

Pero no serían esas las intervenciones más llamativas de Cipolini con el micrófono abierto. Al menos en tres oportunidades, el radical dedicó comentarios fuera de lugar sobre la apariencia de las diputadas que se acercaban a jurar. “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”, se escuchó con el micrófono abierto cuando la libertaria chaqueña se acercó al estrado. Fórmula que repitió con la formoseña del PJ María Graciela de la Rosa. “¡Che, qué linda!“, fue la tercera reacción, esta vez hacia la libertaria de San Luis Mónica Becerra.

Mientras tanto, Lemoine continuaba saliendo al cruce de otros diputados, algunos de los cuales no se privaron de enfrentarla a los gritos.

Jura de Miriam Bregman junto a Lousteau entre los nuevos diputados electos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Soledad Aznarez

Una de ellas fue Myriam Bregman (también del FIT) que, al oírla, soltó: “¡Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad que nos tienen recansados!“. Automáticamente la transmisión oficial −de la que Lemoine fue tan protagonista como los diputados electos− enfocó a la legisladora libertaria, justo en el momento en que Martín Lousteau, enfrentado con el gobierno nacional, realizaba su jura, que no quedó registrada en video.

Myriam Bregman se refirió a Lilia Lemoine y esta le contestó

El otro enfrentamiento ocurrió cuando pasó al frente la diputada peronista María Elena Velázquez, que juró por Guillermo Moreno, a quien calificó como un “compañero que ha demostrado lealtad”, y en seguida se lanzó contra Lemoine. “Mirá, mi amor, mirá mi amor, mirá mi amor”, le gritaba mientras hacía la V con la mano. “Yo no me voy a callar, ¿quién te crees que sos? A vos te dejaron hacer lo que querés”, continuó, mientras intentaban jurar los otros dos diputados que la acompañaban.

Juan Grabois, en cambio, no mantuvo un enfrentamiento directo con la bancada libertaria, pero aprovechó su jura para cuestionar a la administración nacional. Cuando pasó al frente, giró hacia el palco en el que se encontraban el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y lanzó un gesto provocador: levantó tres dedos, en referencia al escándalo por el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el que la funcionaria fue involucrada por los audios de Diego Spagnuolo. Otros lo interpretaron como una imitación del gesto característico de la serie Los Juegos del Hambre.

Los desafiantes gestos de Juan Grabois

En tanto, Juan Carlos Molina, diputado electo por Santa Cruz, optó por dejar su propia huella en la sesión preparatoria, pero alejado de los escándalos. Fue su vestimenta la que llamó la atención: el diputado llegó al recinto con un poncho con los colores de la bandera argentina sobre el hombro derecho, prenda con la que realizó su jura, entre otros puntos, por “Hebe [De Bonafini], las madres y abuelas en lucha”.