Los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los diputados electos

Varios comentarios fuera de lugar se escucharon este miércoles durante la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, donde 127 legisladores asumieron sus bancas. Los episodios se produjeron instantes después de que los representantes de las distintas provincias fueran convocados para jurar.

Mientras el secretario parlamentario, Adrián Pagan, invitaba a Guillermo César Agüero, Sergio Dolce y Rosario Goitía (Chaco) a acercarse al estrado para prestar juramento, un micrófono abierto captó la voz de Gerardo Cipolini pronunciando un comentario impropio sobre una de las legisladoras mencionadas.

Luego de que Pagan anunciara los nombres, se escuchó decir al diputado del bloque de la Unión Cívica Radical, quien preside la sesión en la Cámara baja: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”.

El acto continuó sin interrupciones. Cipolini tomó la fórmula de rigor y preguntó a los tres chaqueños si juraban “por Dios, la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar de conformidad con la Constitución Nacional”. Los tres respondieron “sí, juro”, y la ceremonia siguió su curso.

No fue la única expresión de este estilo. 15 minutos más tarde, repitió el mismo comentario. Esta vez dirigido a la diputada electa por la provincia de Formosa María Graciela de la Rosa. Finalmente, por tercera vez durante la jornada, otra legisladora -Mónica Becerra- fue víctima de un “¡Che, qué linda!“ mientras aguardaba jurar.

La jura de este martes reunió a los diputados electos en los comicios generales y contó, entro otros, con la presencia de Javier Milei. El mandatario llegó acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro del Interior, Diego Santilli.

Posteriormente arribó Patricia Bullrich, actual jefa de bloque de LLA en el Senado. A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada en el Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, -quien fue reelegido y ampliará su mandato- les destinó el palco principal del recinto para asistir a la ceremonia.

Quién es Gerardo Cipolini, el diputado que presidió la sesión

Nacido el 29 de marzo de 1943, Cipolini desarrolló una trayectoria pública estrechamente ligada a la provincia del Chaco, en particular a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Formado como contador público en la Universidad Nacional del Nordeste, inició su carrera profesional en el ámbito contable.

Militante de la Unión Cívica Radical, su trayectoria política comenzó como intendente de Sáenz Peña en 2007. Gobernó durante tres períodos consecutivos. Su gestión municipal consolidó su figura dentro del radicalismo chaqueño y lo proyectó hacia la política nacional. En 2019 asumió como diputado nacional dentro de la coalición Juntos por el Cambio y fue reelecto en 2023, prolongando su labor legislativa en el Congreso.

A lo largo de su paso por la Cámara de Diputados impulsó proyectos vinculados al desarrollo de su distrito, la administración de inmuebles públicos y distintas iniciativas de orden administrativo, reflejo de su formación técnica y su vínculo con la realidad local de su provincia.