Sebastián Pareja aseguró que el gobierno nacional no va a convalidar el endeudamiento de Axel Kicillof

Luego de que la Legislatura bonaerense le aprobara a Axel Kicillof la posibilidad de habilitar más deuda, con el apoyo de los legisladores que responden a Santilli y Ritondo, el armador de la alianza entre LLA y PRO, Sebastián Pareja, aseguró en diálogo con LN+ que el gobierno nacional no le va a convalidar el endeudamiento al gobernador.

“Nosotros estamos proponiendo, en virtud de lo que está pasando en el país, un cambio de era y para eso estamos poniendo reglas claras sobre la mesa. Milei no lo va a acompañar”, aseguró.

Después de forzar un acuerdo con el apoyo de diputados y de senadores que integran bloques de Pro, de la UCR, de la Coalición Cívica, Kicillof logró la autorización para colocar deuda por encima de 3000 millones de dólares. Y en el mismo acto también consiguió dividir a la alianza que propició un triunfo de Milei en este territorio, en las elecciones de octubre. “Hoy a la madrugada, el pasado le ganó al futuro; la rosca le ganó a la política”, expresó.

El gobierno nacional dijo que le rechazará el endeudamiento a la Provincia Prensa GPBA

Sin embargo, respecto al acuerdo entre el Pro y LLA, el armador describió: “Teníamos un acuerdo electoral, después cada fuerza política toma distintas decisiones. En la aprobación estuvo ese tema [de los cargos] latente toda la noche”. Acto seguido, aclaró que la compañía de Propuesta Republicana al oficialismo es en las medidas nacionales y añadió: “Creo que esto no puede generar rispideces con Pro en términos nacionales; es inteligente y maduro. Lo que pasó en la Provincia hay que mirarlo con atención y con lupa, pero hay que separarlo y preguntarse por qué lo hicieron”.

Según confirmaron fuentes del gobierno bonaerense a LA NACION, el Ministerio de Economía de la Nación debe autorizar a PBA -tal como hace con todas las provincias y organismos provinciales- a emitir deuda.

“Kicillof puso toda la carne en el asado para tener una Provincia endeudada por dos años y tener su carrera presidencial. Acaban de tirarle un litro de nafta a una casa que estaba prendida fuego. No hay otra explicación”, apuntó Pareja.

El endeudamiento de Kicillof

Tal como informó LA NACION, en la madrugada del jueves, el gobernador consiguió la sanción de la ley de Financiamiento, que lo autorizó para tomar nueva deuda por poco más de 3000 millones de dólares. De esta forma, la Provincia se garantizaría los fondos para el pago de los aguinaldos de unos 550.000 empleados públicos en diciembre.

Algunos de los opositores que votaron a favor del endeudamiento

La sanción se dio tras una jornada de negociación en la que se había llegado a un principio de acuerdo en la noche del miércoles en el interior del peronismo para sancionar la ley de Financiamiento -que incluye la creación de un Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, condición fijada por los intendentes para dar su consentimiento a los legisladores que les responden en la Legislatura.

Por su parte, el bloque de Pro aprobó en general la iniciativa de Kicillof, pero votó en contra en particular el artículo 1º del proyecto por no tener un detalle del destino al que se aplicarán los fondos captados por endeudamiento. Dieron su voto favorable por esa bancada Agustín Forchieri, Matías Ranzini, Fernanda Antonijevic, Gustavo Coria, María Paula Bustos, Martín Endere, Martiniano Molina, Fabián Perechodnik, Julieta Quintero Chasman, María Laura Ricchini, Fernando Rovello, Ana Rita Sallaverry, yAdrián Urreli. Además, dos integrantes del bloque, Ranzini (cercano aCristian Ritondo) y Urreli (a Néstor Grindetti), fueron nombrados en el directorio del Banco Provincia, como parte del acuerdo que destrabó el endeudamiento.