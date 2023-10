escuchar

Luego de su participación en el foro de la Franja y la Ruta, dónde agradeció repetidamente a China por el “apoyo financiero” de ese país en la búsqueda de ampliar sus reservas internacionales, el presidente Alberto Fernández se reunió por más de cuarenta minutos con el presidente chino Xi Jinping, en lo que fue el punto más destacado de su última gira por el Exterior antes de culminar su mandato, en poco más de 50 días, y al filo de la veda electoral para las elecciones del próximo domingo.

La reunión, que comenzó pasadas las 7.15 de la Argentina (18.15 de China) en Beijing, sucede luego del breve saludo de Xi al Presidente, ayer, en el contexto de la bienvenida del país de las delegaciones que participan del foro, pensado por el gigante asiático para ampliar su influencia política y económica en el resto del mundo. El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, participan del encuentro bilateral, que para el Presidente cierra una gira que incluyó reuniones con empresarios y un encuentro con la presidenta del flamante banco de los Brics, la ex mandataria brasileña, Dilma Rousseff, en la cual Argentina manifestó su firme intención de integrarse no sólo a la entidad bancaria, sino al bloque que integran, además de China, Brasil, India, Sudáfrica y la Rusia de Vladimir Putin, también presente en el foro organizado por el líder chino.

Horas atrás, el Presidente agradeció a China por el apoyo financiero, a través de sucesivas ampliaciones del swap de monedas, que le permitió al ministro de Economía, Sergio Massa, encontrar sucesivos alivios a la angustiante escasez de reservas internacionales, en un contexto de altísima inflación en coincidencia con la campaña electoral.

La semana pasada, desde el Ministerio de Economía dejaron trascender que durante la visita de Fernández a China se anunciaría formalmente la plena vigencia del segundo tramo del swap, unos U$S 5000 millones que podrán utilizarse para frenar eventuales corridas cambiarias de última hora, a pocas horas de las elecciones presidenciales. Esta mañana, no obstante, Alberto Fernández confirmó en declaraciones radiales que la ampliación sería por US$6500 millones.

“Esto nos permite terminar el año tranquilos, garantiza que la Argentina no se detenga”, dijo el Presidente a radio 10 luego del encuentro. “Los buenos amigos aparecen en los malos momentos, y el gobierno de Xi siempre fue muy generoso”, abundó el primer mandatario. En crítica al libertario Javier Milei, quien anunció que tomaría distancia de China y Brasil de llegar al poder, Fernández destacó que “China está ayudando a un gobierno que está terminando, porque es un apoyo a la Argentina”. Por si quedaban dudas, sostuvo que “algún loco dice que no va a acordar ni negociar con equis país, que son los que nos ayudan mucho”. Acotó que los U$S 6500 millones son “de libre disponibilidad. y nos permitiría intervenir en los mercados” en caso de ser necesario.

“China fue un pueblo hermano que nos acompañó en la pandemia y nos brindó apoyo financiero ante la deuda irresponsable que el gobierno anterior contrajo con el FMI. Eso nos permitió afrontar las consecuencias de una sequía que nos hizo perder el 25 por ciento de nuestras exportaciones”, había afirmado Fernández ayer, en un tramo de su discurso en el foro de la Ruta y la Seda.

En otro guiño al presidente chino, aliado de Putin antes, durante y después de su invasión a Ucrania, Fernández destacó a China como “un socio relevante con el cual avanzar” en la búsqueda de un “desarrollo global”.

“Vivimos en un momento de transición global, digital y económica que nos obliga a asumir riesgos y oportunidades. Debemos encarar estos desafíos con lógicas pacíficas. Apoyamos las iniciativas del presidente Xi Jinping para alcanzar el desarrollo global”, afirmó Fernández en otro tramo de su discurso.

“Más de 50 años de fructífera relación entre Argentina y China, nos vuelven socios confiables. Nos proponemos repensar la relación global con nuevas formas de cooperación”, subrayó el primer mandatario.

Según informa la agencia Télam, a su discurso le siguió el de Putin, quien afirmó que “en los últimos 10 años, la cooperación internacional de la Franja y la Ruta ha despegado, ha crecido rápidamente y ha producido resultados fructíferos. La cooperación se ha extendido desde el continente euroasiático hasta África y América Latina, y más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales han firmado documentos de cooperación”, destacó el presidente ruso, aliado de Beijing en su disputa política y económica con Estados Unidos.