El presidente de la Corte se reunió con camaristas de todo el país, en un gesto a Comodoro Py

“Volvió Comodoro Py”. Con esa primera expresión fuentes judiciales definieron la reunión que hoy mantuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con camaristas de todo el país. La foto del encuentro y la confirmación del envío de 15 nuevas ternas para completar vacantes en el fuero federal fueron los temas más destacados del encuentro.

La reunión ocurrió en el Palacio de Justicia. El texto que difundieron desde la Presidencia de la Corte se limitó a especificar quiénes estuvieron presentes. Primero mencionó a “los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales, encabezada por el juez Javier Leal Ibarra“. Luego, comenzó con un listado de camaristas de todo el país, que sumaron otros 17 participantes. Entre ellos, aparecen nombres como el de Diego Barroetaveña, de la Cámara de Casación Penal, y el de Leopoldo Bruglia, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal.

“No había problemas, pero esta vez sí estuvieron”, destacaron fuentes judiciales consultadas por LA NACION, por fuera de la misiva difundida. En las anteriores reuniones de segunda mitad del año pasado, los jueces de Comodoro Py no habían asistido, tal cual recordaron las mismas fuentes.

Reunión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con camaristas de todo el país

Más allá de la foto de Rosatti con los camaristas en el Palacio de Justicia, la agenda de la reunión también arrojó novedades. Uno de los temas abordados fueron las vacantes en la Justicia. En ese sentido, de allí surgió que desde el Consejo de la Magistratura, que también preside Rosatti, se enviarán al Poder Ejecutivo al menos 15 nuevas ternas, que se sumarán a las 17 que ya remitidas.

El Gobierno se mostró activo en relación a ello. Esta era una de las prioridades del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ayer entraron al Senado siete nuevos pliegos judiciales que se sumaron a los 45 del lunes.

Dentro de esos pliegos, al menos 16 candidatos corresponden a jurisdicciones del interior del país y de la provincia de Buenos Aires y 29 candidatos de tribunales, juzgados, fiscalías o defensorías federales y nacionales, con asiento en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los pliegos más salientes de los jueces candidateados está Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo durante 10 años, actual director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

Su nombre fue enviado al Senado para ocupar el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, interinamente a cargo de Luis Armella. Allí está radicada la causa por supuesto lavado de dinero contra el financista Ariel Vallejo, allegado a Claudio Chiqui Tapia, de la AFA, y donde se investigan a 16 clubes de fútbol.

Además de los posibles nombramientos en el Poder Judicial, la aplicación del sistema acusatorio también tuvo su lugar en la reunión de Rosatti con los camaristas. Allí conversaron sobre “el proceso de aprendizaje” que dejó su implementación en Salta, Jujuy y otras 10 provincias. Este año, comenzará a entrar en vigencia en otras jurisdicciones relevantes como las de Córdoba, La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora y Misiones.

La reunión también contó con una propuesta del director del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte, Pablo Lamounan, quien explicó el desarrollo de las subastas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires. Según las fuentes judiciales, expandir ese sistema en todo el país fue una de las ideas planteadas.

Asimismo, la infraestructura de los edificios judiciales entró en la agenda formal del encuentro. El desarrollo de 113 obras en todo el país fue tema de conversación entre los camaristas federales.