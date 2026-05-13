Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó

El diputado nacional Luis Petri volvió a cruzar a la vicepresidenta Victoria Villarruel en redes sociales: se quejó de esté insistiendo contra él en la Justicia y puso en duda su vocación democrática. Fue respaldado, con un retuit, por el presidente Javier Milei, enfrentado con su excompañera de fórmula.

“No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática!“, expresó el exfuncionario en su cuenta de X.

No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella! ¡Siempre tan democrática…! https://t.co/2syvfYeeQR — Luis Petri (@luispetri) May 13, 2026

El mes pasado, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, desestimó la denuncia penal que la vicepresidenta había presentado contra Petri por “calumnias e injurias”. El letrado consideró que los actos señalados no configuran delitos de acción pública. El exministro de Defensa la había acusado de “golpista” y de favorecer a la oposición porque “apostó por el fracaso del Gobierno”.

“Cuando el Presidente habló de ‘aquellos que desde la oposición y el Gobierno se relamen por sentarse en el sillón de Rivadavia’ hizo alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, había dicho a TN el diputado nacional en referencia al discurso del primer mandatario en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Durante la transmisión oficial, las cámaras apenas enfocaron a Villarruel, un síntoma adicional del quiebre entre Villarruel y Milei.

Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias

Petri incluso había cuestionado la decisión de la vicepresidenta de habilitar sesiones en la Cámara alta para tratar proyectos de la oposición. “Debe haber pensado en ser presidenta. Creo que apostó al fracaso de nuestro gobierno. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas”, sostuvo en la misma entrevista.

Ahora, la vicepresidenta insistirá en su cruzada judicial contra Petri y -según denunció públicamente el diputado- le impuso una “mordaza legal” para impedir que vuelva a referirse a su persona. El exministro ironizó en redes sociales sobre el carácter democrático de ese tipo de prácticas.

El diputado nacional Luis Petri había acusado a Victoria de Villarruel de colaborar con la oposición en contra de Milei Pilar Camacho

La publicación del exfuncionario contra la vicepresidenta fue retuiteada esta mañana por Milei, quien desde hace más de un año está enfrentado con Villarruel. En más de una oportunidad, el Presidente se refirió a quien fue su compañera de fórmula en 2023 como una “traidora” y la acusó, en la misma línea que Petri, de actuar en contra de los intereses de la administración nacional.

Entre otras cuestiones, el líder de La Libertad Avanza (LLA) le reclama a Villarruel haber habilitado y presidido la sesión en la que se debatieron, el año pasado, los proyectos de aumento jubilatorio y emergencia en discapacidad. Se trata de dos iniciativas que el oficialismo buscaba bloquear con el argumento de que atentaban contra el equilibrio de las cuentas públicas. En más de una oportunidad, la cuestionó también por autorizar subas en las dietas de los senadores.

El encuentro de Victoria Villarruel con el gobernador Ricardo Quintela en La Rioja

Las publicaciones de Villarruel en contra del aumento de los fondos reservados para la SIDE y los periplos oficiales del Presidente, por ejemplo, también contribuyeron a deteriorar la relación entre ambos dirigentes. Un efecto similar tuvieron los guiños de la vicepresidenta a figuras del Partido Justicialista (PJ), como Ricardo Quintela, con quien se mostró en un acto oficial de La Rioja, o su visita a María Estela Martínez, viuda de Perón.