El proyecto kicillofista para la reelección de intendentes permanece sin avance en una comisión del Senado provincial

El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.

La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.

El proyecto para rehabilitar las reelecciones sin límites de los intendentes, legisladores provinciales y concejales se presentó el año pasado, con la firma de la senadora Ayelén Durán. Sin avances desde ese momento, está entre los expedientes de la Comisión de Legislación General, que preside Germán Lago, senador alineado con Kicillof y exintendente de Alberti, distrito del noroeste bonaerense. Hace casi dos meses, el 29 de julio, se lo solicitó la titular de la Comisión de Reforma Política, Malena Galmarini, del Frente Renovador. Pero el proyecto no se giró.

Malena Galmarini reclama tener el proyecto de reelecciones en la comisión que preside en el Senado bonaerense Prensa FR

En el kicillofismo del Senado hay poca información sobre la suerte de la iniciativa, que beneficiaría a 63 intendentes de distintos partidos políticos con la posibilidad de volver a presentarse como candidatos en sus municipios. Una calificada fuente de ese sector dijo no saber los motivos por los cuales no se giró el expediente todavía a la Comisión de Reforma Política. Lago no respondió las consultas de LA NACION.

El massismo tiene una postura contraria a las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador, junto a la exgobernadora María Eugenia Vidal (Pro), impulsó la restricción de dos mandatos que (con una modificación en 2021, que habilitó un período más) está vigente. Desde las filas del cristinismo, en tanto, una fuente de la Legislatura bonaerense aventuró que podrían votar el proyecto kicillofista.

La distribución de poder en las bancas del Senado es, al igual que en la Cámara de Diputados, negativa para las aspiraciones del gobernador de hacer avanzar iniciativas como la de la reelección indefinida de los jefes comunales. El proyecto necesitaría 23 votos en la Cámara de Senadores (que tiene 46 escaños), un número al que el mandatario provincial solo puede llegar con apoyos por fuera del peronismo (tiene un bloque de 24, pero tres senadores son massistas, contrarios a la iniciativa).

En la nota de Galmarini dirigida a Lago, a la que accedió LA NACION, se solicita el pase a la Comisión de Reforma Política de siete proyectos de ley vinculados a cambios en el régimen electoral. Algunos de esos pedidos se hicieron dos veces, ya que hubo una nota previa de Galmarini a Lago para solicitar las iniciativas, el 8 de julio (que no incluía el del expediente de reelecciones, que solo consta en la última solicitud).

“Erróneamente girados”

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de presidenta de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral de esta misma Cámara, a fin de reiterarle la nota del 8 de julio del corriente y tenga a bien arbitrar los medios para remitir a la comisión que presido, para su tratamiento en primer término, los siguientes expedientes, cuya materia es propia y específica del régimen electoral y conciernen a la misma conforme el artículo 181 del reglamento interno, por lo cual entiendo han sido erróneamente girados a la comisión a su cargo”, escribió Galmarini en su nota a Lago.

Entre los expedientes que Galmarini pidió que le envíen está el “E 136/25-26″, de autoría de la senadora Durán, que elimina los límites a las reelecciones. Su artículo Nº1 establece: “Modifícase el Artículo 3º del Decreto-Ley N° 6769/1958, que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 3°: El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos. El Concejo se renovará por mitades cada dos (2) años”. Además, la extitular de AySA reclamó otros seis expedientes, vinculados a boleta única, PASO, partidos políticos y cronograma electoral.

El derrotero de la iniciativa por la reelección indefinida de los intendentes está marcado por la interna peronista entre el grupo alineado con Cristina Kirchner y los leales a Kicillof. En paralelo al proyecto de Durán, el cristinismo presentó, el año pasado, una iniciativa que no incluía la reelección de intendentes, pero habilitaba la de legisladores, concejales y consejeros escolares. En las filas de Kicillof se interpretó ese proyecto como un castigo para los intendentes que apoyan al gobernador.

Ayelén Durán, senadora bonaerense que responde a Kicillof

Luego de un intento fracasado de sesionar un mes antes, el 25 de junio de 2025 el Senado dio media sanción al proyecto kirchnerista de reelección de legisladores, concejales y consejeros escolares. La votación salió empatada 22 a 22 y la definió la presidenta del senado, la vicegobernadora Verónica Magario, con su voto positivo. La iniciativa, luego, no tuvo avances en la Cámara de Diputados provincial, por lo que no se convirtió en ley. Con el avance del año 2025, el peronismo entró en modo electoral y quedó al borde de la ruptura en la definición de las listas para los comicios provinciales.

El proyecto de reelecciones propuesto por Durán no tuvo dictamen de comisiones y no llegó al recinto del Senado. Permanece en la Comisión de Legislación, que preside Lago y el giro a Reforma Política se mantiene como un tema espinoso, aún sin resolución y atravesado por la interna del peronismo.