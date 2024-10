“El que fue kirchnerista fuiste vos” y “los monstruos de la marcha”: fuerte cruce entre Emiliano Yacobitti y un funcionario de Milei por el presupuesto universitario

Escuchar

Tras la marcha en reclamo por el presupuesto universitario en el Congreso y en distintos puntos del país, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, protagonizaron un fuerte cruce sobre su financiamiento.

Por un lado, Yacobitti aseguró que el “Gobierno miente y ataca a las universidades públicas” y que se trata de una “cuestión de prioridades”. “Lo que hoy se vive en los pasillos es extrema angustia. Primero eran centros de adoctrinamiento, después no aceptaban auditorías. Ahora, dicen que inventan alumnos fantasmas. Pero en realidad lo que encubren es el presupuesto universitario. Para el 2025, el Gobierno propone bajarlo a casi la mitad, en porcentaje con el Producto Bruto Interno (PBI). Es desfinanciar una de las cosas que funcionan bien. No es una cuestión de costo fiscal porque representa solo el 0,14% del PBI”, expresó durante un debate que organizó el programa A dos voces, en la señal TN.

En tanto, Álvarez acusó que se trata de una “campaña del miedo” por parte de las autoridades universitarias y señaló: “Hoy en la marcha vimos a todos los monstruos que destruyeron el país. Estuvieron Sergio Massa, Pablo Moyano y Cristina Kirchner. Todos los que la Argentina votó en contra”.

“Lo que él dice sobre las prioridades se basa en un cálculo amañado, en el cual hablan del 0,14% de un PBI que no sabemos como lo calculan, si todavía está transcurriendo el año. Lo que si decimos es que va a terminar este tipo de proyectos por poner en riesgo al equilibrio fiscal. Ellos están acostumbrados a expandir el gasto”, continuó.

En esta línea, el funcionario de la UBA le preguntó: “Alejandro, tu gobierno mandó un Presupuesto 2025 con el 0,43% del PBI destinado al Presupuesto Universitario, lo mismo que destinan Nicaragua y Venezuela. ¿Quieren una educación universitaria de esos países?”. Por su parte, el subsecretario respondió: “Todos los ejemplos que dio son de universidades aranceladas, así que debe estar de acuerdo con el arancel. Lo que se hizo en el Presupuesto tiene que ver con el real, no con el ficcional. Antes se construía agregando acumulado, hoy se calcula todo”.

A su vez, Álvarez afirmó que las universidades públicas no son “auditables” y especificó: “Nosotros vamos a financiar la universidad pública, pero lo que no vamos a permitir es que sea utilizada para motivos por los cuales no fue creada. Su fin es educar, tener investigadores y extensión, no para tener un armado político, tal como quedó demostrado en la marcha”.

Así, Yacobitti lo desmintió y le pidió al presidente Javier Milei que no vete el financiamiento. “Ya cambió varias veces y lo puede hacer una vez más. Que recapacite”, sostuvo.

Además, argumentó: “El Gobierno decidió bajar los impuestos a los más ricos de la Argentina, con un costo fiscal tres veces más grande que lo que sale la ley. Y compró aviones de guerra sin un conflicto bélico en puerta por el mismo valor que el presupuesto de la universidad de La Plata y Córdoba juntas. Nos preguntamos, ¿Si hay plata para eso, por qué no hay para los profesores?”.

La marcha universitaria en la ciudad de Mendoza

El cruce por el pasado kirchnerista

En paralelo con el debate por el presupuesto universitario, otro motivo por el cual el exdiputado radical y el titular de Ciencia Política de la UBA se diferenciaron de ideas kirchneristas. Por un lado, Yacobitti apuntó con que su contrincante perteneció al partido -lo cual fue validado-, mientras que Álvarez le contestó que el contador público promovió la candidatura de Sergio Massa.

Yacobitti: Es importante que dejen de mentir porque se trata de algo muy importante. El PBI no lo inventé yo, lo publicó la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es apartidario. El que fue kirchnerista sos vos.

Álvarez: Si pero ahora sos vos, mirá la evolución del tiempo. El Gobierno tiene los sueldos congelados. Si le fue mal en cátedras, fue por mala gestión de ustedes.

Yacobitti: Vos podés seguir dando información falsa. Un jefe de servicio del hospital de clínicas apenas cobra $1.500.000. Trabaja todo el día y le salva la vida a muchas personas.

Álvarez: Ese hombre, y todos nosotros, hacemos un esfuerzo. En cambio, los rectores se suben el sueldo y no hacen ningún esfuerzo. ¿Por qué en lugar de aprobar un proyecto que claramente está mal redactado y se entromete en la paritaria, no esperaron para cambiar los montos en el presupuesto?

Yacobitti: Calculaba que lo sabías, pero en las paritarias hay dos partes. Hasta ahora no hubo un solo acuerdo. Es falso eso. Hasta ahora lo único que hubo fue aumentos que el Gobierno le dio a trabajadores universitarios pero que aún los deja debajo de la línea de la pobreza. Por eso, el Legislativo sancionó la ley: para darle certeza a la sociedad.

Álvarez: Cuando discuto con él no se si es el rector de la UBA, el secretario general del sindicato docente. Habla de las paritarias pero no viene a ellas. Yo estuve en todas y siempre les dije que vamos a estar en una senda de recuperación. Y las paritarias están firmadas, pero él no lo sabe.

Yacobitti: Esto significa el ajuste universitario más grande desde la vuelta de la democracia. No sé cómo hacerlo, pero es necesario que dejemos de mentir.

Álvarez: Sergio Massa fue tu candidato.

Yacobitti: No lo fue, y el que estuvo más cerca de ellos fuiste vos. Y también con [Carlos] Menem. Hace 25 años que van contra la universidad pública. Si la quieren ensuciar, sean más creativos.

Álvarez: Yo me fui del kirchnerismo porque pactaron con Irán. Hoy ustedes marcharon con ellos. Nunca más tienen que volver a hacer eso. En tu marcha ondeó la bandera de Palestina.

