Marcha universitaria | Yacobitti desmintió a Sturzenegger y habló de los sueldos en las universidades

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, salió a desmentir este miércoles por la mañana al ministro de Desregulación del Gobierno, Federico Sturzenegger, por los datos que dio sobre los sueldos del sector universitario, que -junto al posible veto a la ley de financiamiento- son los dos principales motivos que convocan a la marcha de esta tarde.

“Para los que mañana estén reflexionando sobre la educación superior, les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó a 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%”, aseguró el martes por la noche Sturzenegger en su cuenta de X. Así se sumó a los embates que giraron desde la Casa Rosada a las universidades a través de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de sus laderos, que integran las filas de Educación de su cartera, como el secretario Carlos Torrendell o el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Para los q mañana estén reflexionando sobre la educación superior les dejo un dato. El aumento salarial en la administración pública general en el año y hasta octubre llegó al 68,2%, el de los docentes universitarios fue de 81,4%. — Fede Sturzenegger (@fedesturze) October 1, 2024

Sin titubeos, Yacobitti por su parte indicó sobre el planteo de Sturzenegger: “Eso es lisa y llanamente una mentira” . En Radio Mitre, el vicerrector de la UBA comentó que el gobierno de Javier Milei “suele difundir datos falsos”, como que la inflación se iba a ir a 15.000% si ellos no lo evitaban, en base a lo que venía de la administración anterior, o que la jubilaciones “vuelan en dólares”.

“Lo que debe estar haciendo Sturzenegger, o la cuenta que a mí me da... debe estar contando parte de la política salarial del año anterior que se pagó este año. Hay veces que vos acordás que la paritaria se vaya pagando en cuotas en los años siguientes. La discusión de Sturzenegger se salda en la última reunión paritaria, en la que el gobierno nacional reconoció que los salarios de los empleados universitarios estaban 50% abajo de la inflación e incluso 20% por debajo del resto de los empleados públicos, por eso ofreció una paritaria adicional, por encima de los empleados públicos. Entonces, se está contradiciendo Sturzenegger con el Ministerio de Educación [por la secretaría], con lo que ofrece a los docentes”, enfatizó Yacobitti.

En ese último encuentro, la Casa Rosada ofreció un adicional de 6,8% para octubre, que fue rechazado por los gremios docentes. Las conversaciones se retomarán el próximo 7 de octubre, día en que el Gobierno quiere armar un comité técnico de revisión de los sueldos con tres integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y tres de la subsecretaría de Políticas Universitarias.

En tanto, Yacobitti dijo que 80% de los docentes en la universidad, en las categorías simples y semis, cobran por abajo de los $400.000, mientras que un docente con dedicación máxima, exclusiva y sin antigüedad arranca en $825.000, “por abajo de la canasta básica”.

Recordó también que, de lo que se gira para la educación superior, 10% va a gastos de funcionamiento y 90% se utiliza para pagar sueldos de docentes y no docentes, que son los que ahora están en el foco de la discusión. “En estos últimos nueve meses tuvieron una caída gigantesca del poder adquisitivo, que en promedio ronda 40% desde diciembre hasta hoy. Esto está provocando que los docentes tengan que bajar la dedicación para buscar otros trabajos o aceptar ofertas de universidades privadas que les ofrecen dos o tres veces más, y que ahora les llegan a pedir exclusividad. Se da un proceso de desfinanciamiento y una búsqueda de las privadas de todos los talentos, de las personas más formadas, que durante años y años se formaron en las universidades públicas”, explicó el dirigente radical.

Además, mientras que en el gobierno libertario consideran que la política partidaria “metió la cola” en la marcha de esta tarde para intentar dañar la figura del Presidente, Yacobitti indicó que “todas las movilizaciones son políticas”, pero reparó: “No es una marcha partidaria, es una movilización que se convoca desde la universidad. También es cierto que en la Argentina tenés más de dos millones de universitarios, eso hace que a lo largo y ancho del país vayas a tener movilizaciones, porque la idea es que cada cual se movilice en el lugar donde hay una ciudad universitaria, salvo algunos que vienen acá. Se vio la vez pasada, nadie puede decir que no fue una marcha política, pero no fue una manifestación partidaria. Porque vos veías jóvenes, en su mayoría; también personas mayores, gente que iba a la universidad; gente que nunca fue, pero que sabe que la necesita para tener una vida mejor; y gente con un marco ideológico amplísimo: desde que votó a favor hasta en contra de Milei”, desglosó el vicerrector de la UBA sobre la protesta anterior, de abril, que fue la más grande contra la gestión mileísta.

Asimismo, consideró que la universidad es una de las “pocas cosas” que el Gobierno brinda como un servicio de calidad como contraprestación a los impuestos. “Tenés gente que la elige porque es la mejor y también está el que viene de una familia que no podría pagar la oferta privada. Es un orgullo el sistema público de universidades, estratégico para la Argentina, no hay un solo economista en el mundo que no diga que invertir en educación no es una buena inversión”, señaló Yacobitti, que expuso, para defender el sistema: “Si nos guiamos por los resultados de las universidades argentinas y lo que se invierte en dólares por alumno, estamos muy por debajo en cuanto a la inversión de universidades comparables en rankings como San Pablo y México (una tiene ocho veces más y la otra 15 veces más de inversión en dólares por alumno) y estamos dentro de las 100 mejores del mundo dentro de 16.000 universidades”.

