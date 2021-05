El reclamo de intendentes opositores: eximición de Ingresos Brutos y la vuelta de los ATP

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en la que decretó un cierre total por 9 días, el mandatario de Vicente López, Jorge Macri, compartió el reclamo del Grupo Dorrego, la organización que nuclea a distintos intendentes de la oposición, y pidió la eximición de Ingresos Brutos y la vuelta del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

En un hilo de mansajes que compartió vía Twitter, Jorge Macri subrayó la importancia de no caer, nuevamente, en la “falsa dicotomía” entre cuidar la salud o la economía (”ya la vivimos el año pasado, no cometamos el mismo error”); y destacó entonces que, si bien entienden la compleja situación que se vive y la importancia de “tomar medidas para controlar y bajar la circulación”, “las pymes y comercios no aguantan más cierres y restricciones sin ayudas”.

Sabemos que hay que tomar medidas para controlar y bajar la circulación.



Sin embargo, entendemos que las pymes y comercios no aguantan más cierres y restricciones sin ayudas.

Así destacó dos pedidos que le hacen los intendentes al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al presidente, Alberto Fernández: “Venimos acompañando a nuestros comerciantes con medidas de alivio fiscal a nivel local, pero reclamamos a la Provincia la eximición de Ingresos Brutos y le pedimos al gobierno nacional la vuelta del ATP para garantizar los sueldos de los trabajadores”.

