El Reino Unido advirtió que defenderá a las Malvinas de “los matones” y provocó la reacción del Gobierno

Las recientes declaraciones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, reavivaron la tensión con el Gobierno por la cuestión Malvinas. En un acto conmemorativo, el funcionario advirtió que Gran Bretaña defenderá las islas de “los matones” alrededor del mundo, sin importar la distancia a la que se encuentren. Los dichos fueron rechazados por Cancillería, que los calificó de “incompatibles con la relación diplomática existente” entre los países.

Según consignó The Telegraph, Wallace encabezó a comienzos de esta semana un acto por el llamado “Día de Margaret Thatcher”, en el que se recordaron los 40 años de la Guerra de Malvinas que se cumplirán el próximo 2 de abril. En ese contexto, aseguró: “Nuestros enemigos no deben dudar de la determinación de Gran Bretaña de enfrentarse a los matones, defender a los que no pueden defenderse a sí mismos y a nuestros valores”.

En su discurso, planteó que el conflicto bélico que se desarrolló en 1982 debe ser un recordatorio para el Reino Unido de que su población puede ser “amenazada desde cualquier dirección y en cualquier momento”, una situación que vuelve imprescindible la inversión y el equipamiento de sus tropas para una eventual nueva guerra.

“La historia está plagada de las consecuencias de quienes subestimaron esta pequeña isla, el general [Leopoldo] Galtieri no fue diferente”, agregó en alusión al entonces líder de la Junta Militar que ordenó la ocupación argentina del puerto Stanley.

Tras las declaraciones de Wallace, la reacción del Gobierno no se hizo esperar. A través de un comunicado que fue replicado en Twitter, sostuvo: “La Cancillería argentina rechaza las expresiones del secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, publicadas en el periódico Daily Telegraph. Sus amenazas beligerantes y referencias denigratorias hacia nuestro país son incompatibles con la relación diplomática existente”.

“Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su reivindicación de la soberanía sobre la Cuestión Malvinas en el marco del derecho internacional y por la vía pacífica y diplomática”, advirtió la cartera liderada por Santiago Cafiero y agregó que “las referencias del secretario Wallace resultan absolutamente impropias e inaceptables”.

“La República Argentina reitera que el Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU”, expresó el comunicado y recordó que las mismas “instan a una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes”.

Asimismo, exhortó “nuevamente al Reino Unido al respeto de las normas internacionales” que declaran “al Atlántico Sur como zona de paz y libre de armas nucleares, y a la desmilitarización de Malvinas”.