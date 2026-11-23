LONDRES.− A una semana de que se conozca si el Tribunal Internacional del Derecho del Mar avanza en la suspensión de la explotación petrolera en las Islas Malvinas, como la Argentina reclamó, Londres evita definiciones. Fuentes del gobierno británico expresaron que la administración del primer ministro Andy Burnham “no entrará en especulaciones”.

“El Reino Unido participa plenamente en el proceso de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, manifestó un vocero de Downing Street a LA NACION. “Vamos a esperar la decisión del Tribunal”, remarcó.

Londres rechaza la competencia del Tribunal del Mar para entender en la controversia y enfatiza que Buenos Aires busca discutir, con la presentación, la soberanía de las islas, un aspecto fuera de la jurisdicción de este organismo. Su aspiración es que el tribunal se declare incompetente. Señala que una suspensión del proyecto perjudicaría gravemente a la población local y acusa al gobierno argentino de buscar apropiarse del petróleo. “Seguiremos defendiendo con firmeza nuestros intereses y los deseos de los habitantes de las Islas Falkland (SIC)”, añadió el vocero.

Especialistas en el Reino Unido consultados por LA NACION coinciden en que la etapa que sigue, más allá del resultado, profundizará la tensión entre ambos países, pese a los deseos de cooperación expresados en las audiencias, en Hamburgo, el 10 y 11 de noviembre.

La Argentina busca detener temporalmente el avance del proyecto Sea Lion, que tiene fecha de inicio de las perforaciones en marzo de 2027. El país alega una situación de urgencia: sostiene que puede haber un daño irreversible en la extracción de recursos no renovables en una plataforma continental en disputa y que la explotación unilateral conlleva un serio riesgo para el medio marino y la costa argentina. Cita, además, la resolución 31/49 de la ONU que llamó a las partes a abstenerse de tomar medidas unilaterales en el área.

Desde la Foreign Office, el ministerio británico de relaciones exteriores, evitaron pronunciarse sobre los escenarios que pueden abrirse tras el fallo, previsto para el śabado 28.

El Tribunal Internacional de los derechos del mar, en su actual composición

Londres hace hincapié en la autonomía del gobierno de las islas para decidir a futuro sobre el proyecto, incluso si el Tribunal optara por medidas intermedias como el intercambio de informes ambientales o el inicio de conversaciones sobre Sea Lion. “Cualquier decisión sobre este proyecto es un asunto del Gobierno de las Islas Falkland (SIC) y de las empresas privadas involucradas”, indicaron desde la Foreign Office.

La israelí Navitas Petroleum y la inglesa Rockhopper Exploration operan Sea Lion bajo un régimen regulado por el propio gobierno local. Se prevé que el proyecto, que tiene una capacidad de más de 300 millones de barriles de petróleo, comience a producir en 2028.

Urgencia

“La Argentina ha planteado preocupaciones ambientales legítimas, pero la cuestión jurídica pasa por la urgencia”, indicó a LA NACION Vicky Kapogianni, profesora en Derecho Internacional y Ambiental de la Universidad de Reading.

El litigio no terminará el próximo sábado. Bajo la Convención del Mar (Anexo VII) se debe conformar un Tribunal Arbitral que debe resolver sobre la cuestión de fondo: si el proyecto petrolero afecta derechos de la Argentina. Pero ese proceso puede durar años. El Tribunal de Hamburgo debe decidir ahora sobre la “urgencia” y evaluar la suspensión.

“En definitiva, la Argentina debe demostrar más que la posibilidad de un daño ambiental: debe establecer que el riesgo es suficientemente inminente y que cualquier perjuicio resultante no podría ser reparado adecuadamente más adelante”, indicó Kapogianni.

La Argentina le pidió al Tribunal de Mar que ordene la suspensión provisoria de actividades en Sea Lion: perforaciones, explotación y la instalación de nueva infraestructura, así como la entrega de nuevas licencias petroleras en áreas en disputa en torno a Malvinas.

Christoph Bluth, profesor de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Universidad de Bradford, señala que las preocupaciones ambientales de la Argentina “no pueden ser descartadas”. “El desarrollo de hidrocarburos off shore implica inevitablemente riesgos, y la posibilidad de un accidente que afecte aguas más allá del área inmediata de desarrollo es pertinente”, manifiesta. En Hamburgo, el equipo argentino expuso modelos de contingencia que sugieren que el petróleo derramado podría recorrer 260 kilómetros en diez días y cruzar la zona marítima en disputa en menos de ocho.

No obstante, Bluth considera que Londres está mejor posicionado y plantea objeciones al planteo de Buenos Aires. “El compromiso formal del Reino Unido de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, con una extracción que no se prevé para antes de marzo de 2028, debilita sustancialmente el argumento argentino a favor de una intervención inmediata”, señaló.

Kapogianni, que viene estudiando el caso, añade que la “relevancia práctica” de la decisión del Tribunal dependerá de las medidas que se prescriban. “Su importancia mayor radica en que determinará si el proyecto puede avanzar, y bajo qué condiciones, mientras la disputa jurídica permanezca sin resolver”, aclaró.

Escenarios

“Un rechazo [al pedido argentino] fundado en la falta de urgencia sería un éxito limitado para el Reino Unido, porque la Argentina podría renovar su presentación ante el tribunal arbitral una vez constituido. Un rechazo fundado en la ausencia de jurisdicción prima facie sería más significativo, aunque no vincularía al tribunal posterior”, opina Bluth.

La jurisdicción es uno de los argumentos centrales de Londres. El Reino Unido afirma que Argentina busca discutir en el tribunal un planteo vinculado a la soberanía de Malvinas y no los compromisos y obligaciones de los dos estados ante la Convención del Mar en un área en disputa. El Tribunal del Mar no puede intervenir en conflictos territoriales. “La cuestión clave para el Tribunal es si los planteos de la Argentina pueden examinarse separadamente de la disputa de soberanía”, apunta Kapogianni.

En tanto, un resultado que haga lugar al planteo argentino tendría otro impacto. “Una orden que suspenda las actividades de desarrollo sería mucho más trascendente. Tendría carácter jurídicamente vinculante y podría perturbar el financiamiento, los contratos y el cronograma de producción, imponiendo potencialmente costos sustanciales al proyecto”, analiza Bluth. Y remarca: “En lo político, esto representaría un éxito significativo para la Argentina y un revés para el Reino Unido, aunque no determinaría la soberanía ni establecería que la Argentina ostenta derechos territoriales superiores”.

Sin embargo, los especialistas no descartan que el Tribunal se termine inclinando por medidas intermedias como intercambio de información o cooperación. Kapoggiani señala que el Tribunal del Mar ya adoptó esa postura en 2001 cuando Irlanda y el Reino Unido se enfrentaron por una planta de combustible nuclear. “Un abordaje similar en este caso no resultaría sorprendente”, afirma.

Impactos

Más allá del plano legal, el fallo está atravesado por las alianzas internacionales y la situación interna en los países. Desde un plano internacional, Klaus Dodds, profesor de Geopolítica en la Universidad Middlesex de Londres, sostiene que un fallo podría generar atención en Washington, dada la cercanía entre la Casa Blanca y Buenos Aires.

“Si el Tribunal otorga las medidas cautelares, el Reino Unido podría enfrentarse a restricciones provisorias sobre actividades petroleras en las aguas en disputa y eso podría convertirse incluso en un punto de presión que la administración Trump elija explotar en favor del gobierno argentino”, manifiesta Dodds. Para el especialista no se trata de un asunto menor. “El Reino Unido depende de la neutralidad de Estados Unidos y de la buena voluntad de vecinos como Chile y Uruguay”.

“Pase lo que pase el 28 de noviembre, la Argentina continuará cuestionando la legalidad del proyecto. Las leyes nacionales y sanciones contra empresas e individuos quedan al margen del fallo del Tribunal”, observa Dodds.