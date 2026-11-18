Entre el optimismo y la mesura, el Gobierno aguarda el fallo del Tribunal Internacional del Mar, que el próximo viernes 28 definirá si acepta o no el pedido argentino de suspender de modo provisorio los trabajos preliminares de exploración y explotación petrolífera que el consorcio binacional Sea Lion lleva adelante en la cuenca norte de las islas Malvinas, con la bendición y el impulso del gobierno británico.

“Fuimos donde teníamos que ir, estamos en manos del tribunal”, dijo el canciller Pablo Quirno, luego de participar del evento anual del estudio jurídico Marval, uno de los más importantes del país. “La estrategia es integral, con distintos pasos. Tenemos la responsabilidad justamente de usar todas las herramientas que están a nuestro alcance”, dijo el jefe de la diplomacia nacional, aunque dejó un resquicio para una respuesta adversa del Tribunal con sede en Hamburgo, que la semana pasada escuchó los argumentos de ambas partes.

“Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue, y nosotros tenemos también otras medidas que estamos tomando”, dijo Quirno durante la conferencia. Una vez culminada, Quirno aclaró a LA NACION que aún en el caso de que el tribunal no frene de inmediato la actividad de las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en Malvinas “el arbitraje sigue” ya que “los dos [la Argentina y Gran Bretaña] somos los dos países miembros de la Convención del Mar”, y el tribunal estaría obligado a continuar tratando el reclamo argentino hasta su decisión final.

El canciller defendió la decisión del Gobierno de llevar a los tribunales a Gran Bretaña, ya que –afirmó- “hay resoluciones de las Naciones Unidas, la 2065, y específicamente la 3149, que hablan de que mientras el tema de fondo (la soberanía) no esté resuelto vía negociaciones pacíficas, los países deben abstenerse de tomar decisiones unilaterales. Nosotros consideramos que esto es una decisión unilateral del Reino Unido, que es de alguna manera irreversible porque una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”.

El miércoles pasado, y luego de escuchar también la postura de la delegación británica, que insistió en que el tribunal “no está obligado a intervenir” en este caso y defendió la labor de las empresas como generadoras de desarrollo para las islas, el tribunal anunció que se tomaría unos días para definir su competencia en el caso, en un veredicto provisorio.

El tribunal, de 21 miembros, tiene22 en este caso, ya que se sumó un representante británico ad hoc. Está encabezado por el camerunés Maurice Kamga

Desde el Gobierno se mostraron expectantes en que el tribunal falle de modo similar al de la controversia con Ghana por la Fragata Libertad, resuelto a favor del país en tres semanas.

En tren de detallar la estrategia del Gobierno, Quirno mencionó la ley de Defensa de la Soberanía nacional, que establece duras sanciones contra las empresas vinculadas la explotación de recursos en las islas, pero cuyo tratamiento se cayó hoy en la Cámara de Diputados. Una ley que, según el canciller, “lo que hace es permitirle a las compañías privadas y al sector privado elegir entre lo que es la potencialidad energética que hay en Argentina u operar en Malvinas bajo licencias ilegítimas. Creemos que la valoración que tiene Argentina de sus activos estratégicos permite esa decisión, una decisión absolutamente de negocios”, detalló.

Giro de dividendos

Durante su exposición, que duró unos 25 minutos, y que tuvo como interlocutor a Santiago Carregal, expresidente de Estudio Marval, O’Farrell y Mairal, Quirno se mostró satisfecho por la visita de León XIV, a la que definió como “la manifestación popular más grande de nuestra historia”. Trazó, además, un panorama optimista de las inversiones extranjeras en el país, en base al “respeto de los contratos, mantener el orden macroeconómico, todo lo que le permita facilidades al sector privado, generar las condiciones para que ellos inviertan, trabajen, contraten, ganen plata, y puedan devolvérsela en el caso extranjero, a sus casas matrices si así lo necesitaran”.

Agregó que en base a los conceptos de propiedad privada y libertad, que el Gobierno pregona “todos los días”, la gestión de Milei pudo “sostener negociaciones como las hechas con Estados Unidos” y cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur “por primera vez luego de años de negociaciones”. Con tono electoral, Quirno afirmó: “No tomamos real conciencia de lo que estamos viviendo, en gran parte porque tenemos nuestro pasado por delante, y ese es el pasado que nosotros no queremos”. Fue una referencia explícita a la oposición peronista.