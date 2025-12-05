El salto explosivo del patrimonio del Chiqui Tapia y la misteriosa desaparición del efectivo

Cuando Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la AFA el 29 de marzo de 2017, por entonces su declaración jurada mostraba un patrimonio relativamente modesto, concentrado en cuatro propiedades, un solo vehículo y poco más de un millón de pesos en activos líquidos. Ocho años después, el mapa de bienes del dirigente exhibe un salto patrimonial profundo.

El aumento lo llevó a tener múltiples inmuebles de alto valor, rotación de autos, depósitos millonarios en pesos y dólares, deudas que aparecen y desaparecen, ingresos extraordinarios y, de pronto, un cierre de 2025 que declara —al menos formalmente— no tener dinero en cuentas bancarias ni efectivo.

La brecha entre el punto de partida y el punto de llegada es una radiografía contundente de cómo se transformó su patrimonio durante su gestión.

Propiedades de "Chiqui" Tapia

LA NACION pudo calcularlo a partir del acceso a todas las declaraciones juradas disponibles en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Estas son de acceso público, pero no se encuentran cargadas en la página web para su disponibilidad inmediata.

De su lectura aparece un detalle: Tapia sigue declarando su estado civil como “casado”, aunque se encuentra separado de Paola Moyano (hija de Hugo Moyano) hace varios años. Esto quiere decir que el crecimiento de su portfolio de inversiones y propiedades se encuentra sujeto al régimen ganancial.

Declaración jurada referente al período 2024

El cambio más drástico de su patrimonio aparece en la liquidez.

En 2017, Tapia declaraba tener menos de 1,5 millones de pesos entre cajas de ahorro y efectivo (unos $143 millones actuales o su equivalente de un poco menos de US$100.000).

Tiempo después, en su declaración final de 2024 aparece otro universo: más de $1.002 millones de pesos en depósitos, distribuidos en múltiples cuentas, entre ellas una cuenta corriente con más de $517 millones. Un salto extraordinario en apenas siete años.

A eso se suman más de $39 millones en efectivo y, además, otros US$246.206 en caja de ahorro, valuados a un tipo de cambio oficial de $1290. Son alrededor de US$1 millón en total.

Solo su patrimonio líquido, entre 2017 y 2024, creció cerca de 1000%, puesto de otra forma, se multiplicó diez veces.

Desaparición de la liquidez en 2025

El misterio

La foto de 2025, sin embargo, presenta un giro inesperado: Tapia declara no poseer dinero en efectivo ni tenencias bancarias. La información contrasta con otro dato de esa misma declaración: ingresos por intereses, diferencias de cambio y rendimiento financiero por $130.033.118, que no podrían existir sin un volumen previo relevante de capital invertido o depositado.

El resultado es un vacío contable que abre interrogantes sobre la transferencia, uso, consumo o reubicación de aquellos fondos que estaban plenamente declarados el año anterior.

El capítulo inicial está en la declaración de 2017. Tapia informaba cuatro inmuebles: una casa en Caballito comprada en 2009; otra en Exaltación de la Cruz adquirida en 2006; una vivienda en San Juan de 2012; y un terreno, también en su provincia natal, comprado ese mismo año. Los valores de adquisición sumaban unos $1,74 millones.

Era un patrimonio centrado en casas familiares y tierras de provincia, sin inversiones financieras ni participación societaria. En paralelo, los activos líquidos eran mínimos: dos cajas de ahorro que totalizaban $681.618 y $719.250 (unos $65 millones y $69 millones actuales). El total, alrededor de $1,4 millones, reflejaba una economía doméstica sin grandes excedentes.

Gerardo Zamora y Claudio Chiqui Tapia X

La primera ruptura aparece en 2020, cuando declara haber vendido su casa de Caballito. El ingreso informado por esa venta fue de U$S950.000, un salto extraordinario frente al valor de adquisición declarado en 2009. Ese movimiento no solo implica la liquidación de su bien más importante, sino que abre el camino a una expansión inmobiliaria que marcaría la década. Ya en 2019 había incorporado tres propiedades de alto valor: una casa de más de 2400 m² en Campana/Cardales financiada con créditos; una casa en Beccar adquirida con fondos provenientes de ventas previas; y un departamento de 291 m² en Caballito.

Venta de la casa de Caballito

En 2020 se suma otra vivienda, en la zona de Cardales/Maschwitz, con un valor de adquisición que oscila en los registros entre $32 y $37 millones. Para ese entonces, Tapia conserva además las propiedades originales de Exaltación de la Cruz y San Juan, que permanecen en su patrimonio a lo largo de toda la serie de declaraciones.

El parque automotor también experimenta transformaciones. En 2017 solo figuraba una Fiat Ducato 2013. En 2020 se incorpora un BMW X4, declarado por $2,8 millones. Ese vehículo desaparece de la declaración final 2024, y en 2025 se informa un ingreso por venta de automotor de $44,3 millones, que sugiere una transacción de gran escala. Para 2024 la flota queda compuesta por la Ducato original y un Nissan modelo 2018 adquirido por $14 millones. El salto es proporcional al resto de la evolución patrimonial.

Las deudas también muestran una dinámica particular. En 2017 no tenía pasivos registrados. En 2020 aparece una deuda hipotecaria en dólares y en 2024 una deuda común en pesos. Sin embargo, la DDJJ 2025 vuelve a situarlo en cero: ni deudas ni acreencias. Tampoco figuran inversiones financieras, títulos o participaciones societarias en ninguna de las declaraciones, lo que obliga a rastrear la lógica de crecimiento únicamente por la vía de inmuebles, liquidez y créditos.

La comparación entre el inicio y el final del período es contundente. Tapia pasa de un patrimonio compuesto por cuatro propiedades relativamente modestas, un solo vehículo y un caudal acotado de dinero a una estructura con al menos siete inmuebles, rotación de vehículos de alta gama y más de mil millones de pesos en depósitos en el punto de mayor liquidez. La venta de la casa de Caballito y la toma de créditos explican parte del salto, pero no todo. El desenlace, con una declaración que informa activos líquidos en cero pese a ingresos financieros de magnitud, deja abierta la mayor pregunta de esta investigación: ¿dónde está, a comienzos de 2025, el dinero que un año antes figuraba como uno de los componentes centrales del patrimonio del presidente de la AFA?