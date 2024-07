El secretario de Trabajo de Milei habló sobre la caída en el empleo

Escuchar

El secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, respondió este miércoles por la suba en el desempleo registrada desde que comenzó esta administración y le bajó el tono. Dijo que podría haber sido mayor. Con casi 100.000 trabajadores privados menos registrados desde el cambio de gobierno solo hasta marzo, el funcionario de Javier Milei aseguró que los despidos “van llevando una cadencia” y se mostró esperanzado con el impacto positivo que -según dijo- podría traer la Ley Bases.

“Los despidos suceden de una manera natural. Uno no quiere decir de una manera natural, sino que suceden de una manera… digamos, van llevando una cadencia” , comentó en Radio Mitre el secretario de Trabajo.

Dijo también que cuando la gente “puso el voto en la urna” sabía que iba a pasar por un tiempo “difícil y de mucho esfuerzo” por temas que se arrastraban desde las gestiones anteriores. “La medición del desempleo tiene algunas características que después hay que mirar muy prolijamente. Como en otros periodos que hubo en la Argentina, de mucha complicación económica arrastrada por el pasado, cuando las cifras de desempleo realmente fueron muy altas, nosotros estábamos tratando de medir a ver qué es lo que pasaba y cuando sube el desempleo, que efectivamente es así y preocupa, vemos que esa subida no es tan pronunciada como podría haberse esperado de lo que uno encontraba”, aseguró.

Además planteó que si se “desgrana” la cifra, el índice de bajas no aumenta. “O sea, el índice de bajas sigue en la industria de la construcción por el tema de la obra pública, que también se sabe perfectamente bien que tiene un freno en función de la estabilización de las cuentas del Estado. Ahora, no aumenta la cifra de bajas en sí. Lo que no aumenta es tampoco la cifra de ingresos y eso es lo que se mantiene muy, muy bajo”, indicó.

No obstante, el último informe oficial que se publicó en junio y se realizó con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) determinó que entre que comenzó el gobierno de Milei y el tercer mes de este año hay casi 100.000 trabajadores registrados privados menos . En el desglose de esa cifra, la mayoría de los que se cayeron eran trabajadores de la construcción (55.800), tal como dijo Cordero, pero a eso se sumó la industria (12.500), el comercio (5700), las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (10.100) y el transporte, almacenamiento y comunicación (5000), números sobre los que el secretario de Trabajo no habló. Mientras, Cordero le achacó a la demora en la Ley Bases la “tardanza” en el repunte del empleo.

Según su visión, tampoco se “dispararon” los procedimientos de crisis, aunque dijo que para los ya iniciados lo que intentan desde la Casa Rosada es que no se avance con las desvinculaciones, sino que se pague a los trabajadores con una asignación no remunerativa y se los mantenga en sus puestos pese a que vayan por turnos o de manera rotativa.

Por otra parte, reconoció que hay “mucho trabajo ocioso” y consideró que lo importante es lograr que las empresas vuelvan a tomar trabajadores. “Hay mucha producción por hacer. Están las máquinas, está todo, y lo que tiene que suceder es que funcione”, indicó, convencido de que para que eso pase es necesario que haya una “fuerte confianza” en el Gobierno. “Lo que tiene que suceder es que el sector privado genere ese impacto [sobre la capacidad ociosa], que lo tiene que generar de una manera libre, porque realmente decide hacerlo. Y lo que hay que crear desde el Estado son las condiciones para que eso suceda”, marcó.

Dijo que una tarea importante para tal fin es la que hacen Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para bajar la inflación. “Es fruto de un trabajo claramente pensado y que parece mágico. Cuando uno mira a un mago, lo que hay atrás es un truco y ese truco es completamente elaborado. Entonces, uno mira lo de la inflación y dice: ‘¿Cómo bajó? ¿Cómo está bajando tan rápido cuando estábamos al borde de una hiperinflación?’”, los elogió.

Además, refirió que sería importante ir hacia modificaciones laborales y previsionales estructurales, como fue planteado en el Pacto de Mayo, pero siempre a través del diálogo, lo mismo que para implementar la libertad sindical, un tema que genera rispideces con los gremios.

“Es importante decirles a todos que lo que ya hay en la Ley Bases es sumamente fuerte para la generación de empleo. Esto genera seguridad jurídica para empezar y, por el otro lado, esto de ‘anímese a tomar un trabajador’. Hay que esperar que los jueces tengan una interpretación favorable a esta modificación y no busquen algunos vericuetos que muchas veces tienen las normas, que no es lo que están queriendo decir en principio”, advirtió el funcionario, quien dijo que la CGT está “permanentemente convocada” a charlar con su cartera.

LA NACION

Temas Javier Milei