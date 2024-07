Un sindicalista aseguró que la desregulación del espacio aéreo “apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”

Escuchar

Con la desregulación del espacio aéreo vigente desde este miércoles, Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), uno de los gremios que tiene injerencia en el transporte de aéreo de pasajeros, aseguró que esta medida del Gobierno “apunta a la desaparición de Aerolíneas Argentinas”. El sindicalista sumó que al eliminarse el subsidio que recibía la línea de bandera, ese dinero “puede ir a cualquier empresa nacional o extranjera”.

“Este decreto es tan amplio que hay compañías que obviamente no van a volar por rutas que no son rentables, como están pasando hoy con las bajo costo argentinas, ¿no?”, prosiguió Llano en diálogo con AM 750. En su opinión, “muchas ciudades y provincias van a quedar totalmente aisladas”. “Es una entrega de la soberanía del espacio aéreo a empresas extranjeras y con algunas no se va a poder competir”, advirtió el gremialista.

Llanos resaltó además que con la eliminación de las audiencias públicas para pedir rutas “cualquiera va a poder venir a volar en Argentina sin siquiera presentar la capacidad financiera de la empresa”. “Hay muchos narcos que han montado en Centroamérica líneas aéreas e intentaron volar en algunos países”, sumó.

También criticó la libertad de las compañías para fijar tarifas. “Cada vez que hay cielos abiertos, las empresas, y esto ya pasó en todos los países, se instalan en algún lugar, ruta, con tarifas baratas y una vez que eliminan a la competencia aumentan los precios y ponen los que les conviene. Eso terminó con muchas aerolíneas en el mundo, sobre todo porque no se puede competir con las empresas norteamericanas”, criticó.

El gremialista dijo que el decreto 599/2024 no tiene en cuenta los espacios físicos. “Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery están colapsados en su capacidad aeroportuaria”, dijo Llanos y ejemplificó que en la terminal porteña, a la medianoche de cada día, los aviones están alineados uno al lado del otro cada 20 centímetros. “Ala con ala”, reforzó y siguió: “Con lo cual a veces tenemos muchos incidentes porque no hay capacidad”. “Nadie va a venir a operar en Aeroparque teniendo que estacionar en Rosario porque los costos se disparan de una manera increíble”, agregó.

“Aerolíneas anunció que a partir de agosto, por cuestiones de costo, baja los vuelos a Nueva York. A los dos días, Daniel Scioli le otorgó la ruta a Delta y a American porque ellos sí parece que van a ganar plata y no perderla”, añadió el gremialista de manera socarrona. Denunció que el Gobierno no citó a los gremios aeronáuticos para participar de una gestión conjunta como lo mencionaba el decreto.

Llano apuntó con dureza contra Fabián Lombardo, el actual presidente de Aerolíneas Argentinas. “Es una actitud lamentable porque no está haciendo nada y sabe que con este decreto pone en serio riesgo la continuación [de la empresa de bandera]”, sumó.

“Miren la diferencia con Isela Costantini, que cuando estuvo en Aerolíneas durante la gestión de [Mauricio] Macri se fue porque dijo que no iba a trabajar contra la empresa. Esperábamos esta actitud del señor Lombardo, pero lamentablemente no la tuvo”, lo criticó.

Advierten por una posible medida de fuerza en los vuelos

Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), dijo que esta desregulación es algo “que no funciona en ningún lugar del mundo” y que “dejó a los países desconectados, a merced de la especulación y la rentabilidad de los monopolios”. Habló de que también “se pierde la seguridad en el control de la gestión”.

