El Senado bonaerense logró sesionar por segunda vez en el año: cruce picante entre peronistas y un libertario

El Senado de la Provincia de Buenos Aires realizó este jueves su última sesión ordinaria antes del receso de invierno, que se extenderá por dos semanas, a partir del próximo lunes. Es la segunda sesión ordinaria que se hace en la Cámara que conduce la vicegobernadora Verónica Magario en 2026.

El encuentro se extendió por poco más de una hora y no tuvo estridencias hasta el final, cuando se encendió una polémica entre el senador libertario Diego Valenzuela, que defendió a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano nacional, y sus pares peronistas Sergio Berni y Jorge Paredi.

Tras la apertura del período ordinario de sesiones, el 2 de marzo, el Senado bonaerense pudo realizar solo dos sesiones ordinarias. Este jueves concretó la segunda, luego de una primera en la que la interna peronista se había llevado todos los focos de atención, con fuertes declaraciones de Berni, alineado con Cristina Kirchner y crítico de Kicillof y Magario. Esta vez, no hubo polémica interna a la vista y la sesión fluyó sin mayor tensión.

En la sesión, se aprobó sobre tablas la designación de la legisladora María Cecilia Martínez (La Libertad Avanza) como representante suplente del Senado provincial en el Consejo de la Magistratura bonaerense. El proyecto para su nombramiento se presentó con las firmas de los jefes de las bancadas de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria, Carlos Curestis y Berni, respectivamente.

Magario, este jueves, al encabezar la sesión en el Senado bonaerense Prensa Senado PBA

Los senadores continuaron con temáticas que fueron aprobadas sin oposición ni polémicas, como la declaración de personalidad destacada post mortem de Rubén Zalazar (el hombre que falleció junto a las niñas Delfina y Pilar Hecker, al auxiliarlas durante la trágica inundación que sufrió Bahía Blanca el 7 de marzo) y de ciudadano ilustre post mortem de Luis Lata (secretario legislativo del Senado provincial, fallecido el 30 de enero).

Mientras el debate avanzaba sin tensiones, se convirtió en ley un proyecto que obliga a colocar “medidas de seguridad relativas a la instalación y mantenimiento de arcos, aros, postes, juegos de plaza y/o cualquier otro elemento instalado con fines recreativos, deportivos y/o lúdicos en espacios públicos y privados”. La medida está inspirada en el caso de Joaquín Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía, que murió a comienzos de enero, al caérsele encima un arco de fútbol en Neuquén, provincia a la que había viajado como integrante del grupo Exploradores Argentinos de Don Bosco. Sus padres impulsaron la ley, que presentó el diputado provincial Facundo Tignanelli (Fuerza Patria).

La calma de la sesión solo se cortó con el encuentro ya finalizado. Cuando Magario levantó la sesión y convocó a dos senadores para que arriaran las banderas nacional y bonaerense, el senador Valenzuela gritó desde su banca que no le permitían hablar. El encuentro legislativo había finalizado luego de la aprobación, en conjunto, de 12 expedientes que figuraban en el orden del día. Todos eran proyectos de declaración y uno de ellos, sobre el que quería hablar Valenzuela, expresaba “preocupación por los más de 3000 despidos en el Ministerio de Capital Humano de la República Argentina”. Lo impulsaron las senadoras peronistas Daniela Viera, Sabrina Bastida, Laura Clark, María Rosa Martínez y Sofía Vannelli.

Valenzuela pidió hablar, aunque la sesión había terminado, y Berni se opuso. “Tiene que estar más atento a la sesión. Cocodrilo que se duerme, es billetera”, dijo Berni desde su banca.

Magario le dio la palabra a Valenzuela. “Repudio este tipo de actitudes. Usan el reglamentarismo para acallar una voz que representa a la sociedad”, dijo Valenzuela en referencia al tratamiento conjunto que se hizo de los 12 proyectos de declaración que integraban el orden del día, con el que se cerró el encuentro.

“Es inexacto el número de 3000 despidos en Capital Humano. No se renovaron contratos, se eliminaron superposiciones. El ministerio estaba loteado políticamente y eso generaba superposiciones de programas. En la provincia de Buenos Aires, en 2025, la planta política creció 44% en términos reales. No estoy de acuerdo con eso, pero es la facultad del gobernador hacerlo, y lo mismo [con] el Ministerio de Capital Humano”, reprochó Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero, que había pedido licencia para asumir un cargo en el Ministerio de Seguridad, posibilidad que se frustró, por lo que levantó su licencia como legislador. Agregó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar aumentaron su cobertura de la canasta alimentaria, que pasó del 55% al “97%”.

Berni, jefe del bloque peronista en el Senado bonaerense, le respondió a Valenzuela Prensa Senado PBA

A Valenzuela la respondieron Paredi y Berni. “Me gustaría pedirte ayuda para que le digas al presidente que a la provincia de Buenos Aires le debe más de 20.000 millones de pesos”, dijo Paredi, exintendente de Mar Chiquita, que se presentó en la sesión luciendo una remera con una foto de Diego Maradona, por debajo de su saco.

“¿Usted es Pro o Libertad Avanza? Ya me perdí. Le voy a contestar al converso. La AUH, cuando el gobierno de Alberto Fernández se fue, recuperó el 20% que su gobierno macrista, antes de ser converso, había dejado. Su gobierno anterior, antes de ser converso, había aprobado las altas por bajas en los planes sociales, que generó la gran catástrofe en el equilibrio de los planes sociales”, recriminó Berni, al contestarle a Valenzuela. Tras los cruces con la sesión ya levantada, el encuentro legislativo finalizó y el Senado terminó la primera mitad del año legislativo; el lunes, comienzan las dos semanas de receso invernal.