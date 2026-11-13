El Senado fijó fecha para debatir la suspensión de las PASO, en medio de la tensión con Bullrich

Después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reclamara este jueves avanzar con el proyecto para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), se confirmó que la iniciativa será tratada el próximo martes en comisiones del Senado.

El planteo de Menem y la posterior reacción del oficialismo en la Cámara alta dejó entrever un intento por marcarle la cancha a Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, donde la iniciativa se encuentra trabada desde abril.

“Es un tema que está en este momento en el Senado y se está trabajando. Yo creo que vamos a poder llegar a suspender las PASO, si Dios quiere. Creo que la Argentina no las necesita, es algo que venimos planteando hace rato”, había marcado Menem en un reportaje radial por la mañana, en alusión a las primarias, uno de los principales objetivos políticos que persigue la Casa Rosada.

Tal como anticipó LA NACION, el Gobierno tenía previsto reunir la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para intentar conseguir dictamen sobre la suspensión de las PASO. La convocatoria finalmente quedó fijada para el martes 17, a las 15.

Martín Menem

La intención de la Casa Rosada es llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta y conseguir su aprobación en los próximos 15 días. Un plazo sumamente ajustado, si se tienen en cuenta que restan dos semanas para el cierre del período ordinario de sesiones.

Si el oficialismo lograra su cometido y consiguiera darle media sanción en el Senado, el proyecto pasaría a Diputados, donde el debate quedaría para el período de sesiones extraordinarias.

Desde las huestes libertarias en el Senado señalaron a LA NACION que existen “chances” de que el proyecto se dictamine el mismo martes 17, por lo que se podría tratar en el recinto recién el 26 de noviembre, un día después de la exposición del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la Cámara Baja.

Mientras tanto, las negociaciones entre Santilli y los gobernadores parecen no exhibir avances significativos. Según pudo saber este medio, no ha habido progresos concretos en el diálogo con los mandatarios provinciales, quienes exigen garantías electorales para apoyar la reforma.

Aún así, el riojano le imprimió celeridad al asunto y en simultáneo le pasó la pelota a Bullrich, con quien en las últimas semanas ya no disimula sus diferencias.

“Yo creo, y es una expresión de deseo, que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores, si se dan todos los parámetros que uno calcula”, expresó esta mañana en Radio Mitre.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.



Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.



Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

Las declaraciones del riojano se dan en medio de una interna abierta con Bullrich que cada vez explicita más sus desmarques políticos y legislativos de la Casa Rosada. Y entonces, en lo que puede interpretarse como una mensaje dirigido a la exministra deslizó: “Obviamente, son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano apoyando esta decisión”.

Hasta el momento, la senadora evitó pronunciarse sobre el tratamiento de las PASO. En cambio, utilizó esta tarde sus redes sociales para enviar un sugestivo mensaje a la Casa Rosada, al ratificar que su bancada ya está “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado.

“Demostramos que podemos solucionarlo hablando”, escribió Bullrich en X, para deslizar: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

Sus dichos cobran especial relevancia, además, si se tiene en cuenta que el proyecto discapacidad es una materia sensible para la Casa Rosada y que, antes de obtener media sanción en Diputados, la iniciativa sufrió varios traspiés a raíz de decisiones del Poder Ejecutivo.

De hecho, el presupuesto 2027 incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban los aspectos centrales del proyecto de ley de discapacidad que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios. Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”.

En medio de este escenario y tras una serie de diferencias que la exministra dejó en evidencia con la Casa Rosada, el presidente Javier Milei difundió una publicación en sus redes sociales, luego de la partida del papa León XIV, que volvió a tensar la interna oficialista. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, sentenció el mandatario en Instagram, junto a una imagen de una embarcación en llamas que se hundía.

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, el mensaje estaba dirigido a Bullrich, en medio de la disputa que mantiene con la Casa Rosada. El episodio se produjo después de que trascendiera, la semana pasada, que en Balcarce 50 preparaban un “cara a cara” con la senadora una vez finalizada la visita papal.