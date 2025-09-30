El Senado insistirá el jueves con las leyes de apoyo al hospital Garrahan y a las universidades públicas

El Senado sesionará este jueves con un temario que, otra vez, implicará un duro golpe político para el gobierno de Javier Milei, ya que se dispone a rechazar los vetos que el jefe del Estado aplicó sobre las leyes de apoyo al Hospital Garrahan y de refuerzo del presupuesto para las universidades públicas.

La sesión está convocada para las 10 y el kirchnerismo buscará redoblar la apuesta y podría pedir el tratamiento de los pedidos de interpelación a varios funcionarios del Gobierno, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei, que serán discutidos este miércoles en una serie de plenarios de comisión.

Para poder tratar las interpelaciones Unión por la Patria necesitará reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes para poder habilitar su debate sobre tablas. El radicalismo ya anticipó que no aportará sus votos, por lo que el camino se le hará cuesta arriba al bloque que conduce José Mayans (Formosa) si es que pretende forzar el debate.

José Mayans, el jefe del bloque peronista del Senado Nicolás Suárez

Tal como lo establece la Constitución Nacional, también se requerirá del apoyo de los dos tercios para insistir en las leyes del Garrahan y de las universidades que fueron vetadas por Javier Milei y que, hace dos semanas, consiguieron la insistencia de la Cámara de Diputados.

En este caso, todo indica que los números están y que el Gobierno se encamina a sufrir un nuevo revés legislativo que se suma a la racha que viene acumulando en ambas cámaras parlamentarias desde hace casi dos meses, cuando la Casa Rosada rompió sus alianzas con varios gobernadores por imponer sus reglas en el cierre de alianzas electorales en varios distritos.

Los rectores de universidades nacionales junto con los trabajadores del Garrahan

Si, tal como anticipan varias fuentes legislativas, ambas normas son ratificadas por la Cámara alta, serán tres las leyes que el Gobierno de Milei tendrá que aceptar a regañadientes. La anterior norma confirmada por el Congreso se registró hace dos semanas, también en el Senado, y fue la ley que declaró la emergencia en los servicios públicos de atención a la discapacidad.

La situación del Gobierno amenaza complicarse con lo que se anticipa como un miércoles negro, en el que se discutirán en varios plenarios de comisión los pedidos de interpelación a Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

En una jornada qiue copmenzará a las 11, este miércoles se discutirán tres pedidos de interpelación a la hermana del jefe del Estado para que comparezca ante el recinto de la Cámara alta para explicar los audios que la involucrarían en maniobras de corrupción en la contratación con proveedores del Estado.

Con apenas siete senadores y un puñado de aliados de Pro y de radicales que responden a gobernadores que cerraron acuerdos electorales con la Casa Rosada, al oficialismo no le queda más que apostar a que la oposición no logre reunir las firmas necesarias para que las iniciativas avancen.

Karina Milei y Javier Milei Juan Ignacio Roncoroni - EFE

El primero de los pedidos de interpelación a Karina Milei está previsto para las 12.15 en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y de Desarrollo Humano. El proyecto fue presentado por los kirchneristas José Leavy (Salta) y María Teresa González (Formosa) y pide la presencia de la funcionaria “a fin de brindar explicaciones sobre los audios adjudicados al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Dr. Diego Spagnuolo, en los cuales se la señala juntamente con Eduardo ‘Lule’ Menem, como responsables de supuestos pedidos de coimas en su área”.

Si por alguna razón este primer pedido no prosperara, el kirchnerismo tendrá una segunda oportunidad de cargar contra la figura de la hermana presidencial y principal armadora electoral del Gobierno. A las 13 está convocado otro plenario, en este caso de Asuntos Constitucionales con la comisión de Economía Nacional e Inversión, en el que estarán en tratamiento otros dos pedidos de comparecencia de Karina Milei en el recinto del Senado tal cual lo establece el artículo 71 de la Constitución Nacional.

Uno de los proyectos fue presentado por el jefe de la bancada K en el Senado, José Mayans (Formosa), y está relacionado con el caso $Libra, el primero de los escándalos que salpicó a la administración libertaria y que tiene que ver con el involucramiento de Javier Milei en la difusión del lanzamiento de un “meme coin” que terminó con inversionistas estafados.