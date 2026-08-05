El senador libertario Joaquín Benegas Lynch tiene una empresa que gestiona ventas de tierras a extranjeros

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Entre Ríos) es director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. El legislador representaba uno de los votos favorables al proyecto del presidente Javier Milei conocido como ley de tierras, que incluye en sus puntos elevar de 15% a 25% el máximo de superficie que pueden adquirir personas y empresas que no son argentinas, que el oficialismo retiró del temario de la sesión de este jueves por carecer del apoyo para aprobarlo.

La firma de Benegas Lynch se llama Glocal Terra, y el senador es su fundador y director, según consta en la página de internet (íntegramente en inglés) de la empresa. Glocal Terra ofrece a sus clientes inversiones y cotizaciones de tierras.

“Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma que dirige el senador Benegas Lynch.

Joaquín Benegas Lynch (abajo, a la derecha) fue parte de la banda que acompañó a Milei en su show en el Movistar Arena, el año pasado pRESIDENCIA

Entre otros puntos, Glocal Terra asegura haber operado con más de 3.000.000 de hectáreas en “mercados latinoamericanos”. Al ofrecer el servicio de inversión, en su sitio web promociona “desde las tierras de cultivo más fértiles del cinturón sojero de la Argentina hasta plantaciones forestales de pino o eucalipto en Uruguay, pasando por cultivos de aguacate y cereza en Chile, explotaciones de uva y cítricos en Perú, haciendas ganaderas en Paraguay, los bosques de hoja perenne más extensos y agrestes de Chile, un haras en Buenos Aires o Santiago, una finca para la pesca con mosca en la Patagonia o un viñedo en Mendoza, y cualquier opción intermedia”.

En el apartado sobre cotizaciones de su página de internet, la empresa de Benegas Lynch informa que “ha valuado más de 400.000 hectáreas en América Latina, incluyendo tierras agrícolas, ganaderas y forestales, así como propiedades destinadas a la conservación y a estilos de vida específicos”. La empresa destaca, además, su “experiencia en la gestión de más de 85.000 hectáreas de terrenos forestales y en el manejo de créditos de carbono en Chile y Argentina.

La página web de Glocal Terra, en la que Joaquín Benegas Lynch figura como fundador y director Captura de pantalla

En el equipo que acompaña a Benegas Lynch, hermano del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (hijo), al que el presidente Javier Milei define como “el prócer del liberalismo”, hay profesionales dedicados a las distintas actividades productivas que promueve y a los países en los que ofrece tierras.

Al sintetizar cuál es la filosofía de la empresa Glocal Terra, se destacan ideas que La Libertad Avanza defiende. “Es un hecho que las empresas rentables del sector privado -especialmente cuando operan en el contexto de una sociedad libre y bajo sistemas no regulados- generan beneficios sostenibles y a largo plazo, tanto directos como indirectos, para la comunidad local y global”, se especifica.

Milei con los hermanos Benegas Lynch, Bertie y Joaquín X.com

En el apartado sobre la filosofía empresaria, Glocal Terra destaca el trabajo de ONG’s como Conin. Y puntualiza: “Si una parte de nuestras ganancias puede apoyar programas educativos que nos beneficien a todos —permitiéndonos vivir en un mundo mejor y más libre— y, al mismo tiempo, contribuir a nutrir a las generaciones futuras como motor de este cambio, entonces nuestros beneficios nos permitirán ir un paso más allá”.

Al presentar a sus candidatos en 2025, cuando Joaquín Benegas Lynch ganó su banca por Entre Ríos, La Libertad Avanza lo presentó con las credenciales de que “llegó a Entre Ríos trabajando en proyectos de inversión agropecuaria para luego fundar Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y administración integral de campos productivos”, además de estar “consustanciado con las ideas liberales desde toda su vida, heredando el legado liberal de parte de su abuelo y de su padre, Alberto”.

El dato, que entonces pasó desapercibido, cobró nueva dimensión este miércoles, publicado por LaPolíticaOnline, en la previa de la votación de la ley de propiedad privada, que iba a tener a Benegas Lynch entre sus protagonistas

LA NACION consultó al senador y a su entorno, pero al cierre de esta nota no había recibido respuestas.