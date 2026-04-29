El show de Milei en Diputados: pulgares en alto, gestos provocadores y la frase final con la que ratificó a Adorni

Con una sonrisa y sus dos pulgares en alto, Javier Milei dio la señal de respaldo que, abajo, en el estrado, ansiaba el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, exclamó el ministro coordinador investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. El recinto, con Milei como figura principal apostado en el palco, estalló en una aclamación.

El jefe del Estado se retiró ni bien Adorni finalizó su exposición sobre la gestión; antes de partir, levantó sus brazos para alentar a sus feligreses a que continuara la ovación; el recinto se había convertido, para entonces, en un escenario de campaña. Al bajar las escaleras hacia el exterior, rodeado de un enjambre de custodios, se lo veía satisfecho. “¿Alcanza lo que explicó Adorni, Presidente?”, le preguntaron los periodistas que lo esperaban. “¡Suficiente, chorros, corruptos!”, replicó el mandatario, y partió raudo.

Nuevo ataque de Milei a la prensa

Nunca hasta ahora un presidente había asistido a una sesión informativa que, por manda constitucional, debe encabezar el ministro coordinador para dar el informe de gestión. Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, rompieron la regla al solo propósito de dejar de manifiesto la ratificación de Adorni en su cargo. Aplaudieron cada uno de los hitos que remarcó de la gestión libertaria, así como el reconocimiento que hizo a cada ministro y, pese al tono monocorde del discurso, lo siguieron atentos.

Hubo momentos, sin embargo, en que la tensión contenida en el recinto estalló. Sucedió, por caso, cuando Adorni reivindicó la alianza con Israel en medio de la guerra con Irán. Los diputados de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño saltaron como resortes. “¡Ustedes se abrazan con el genocida (Benjamin) Netanyahu, son cómplices!”, espetaron los legisladores, mirándolo a Milei. Éste reaccionó primero con un gesto irónico. “No los escucho”, dijo. “Ustedes son los asesinos”, replicó.

Tampoco fue muy amable con el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria) quien, en un momento de la alocución del ministro coordinador, se dirigió hacia el estrado con un papel en la mano. Reaccionaron de inmediato los libertarios Lilia Lemoine y Lisandro Almirón y lo atajaron. Leiva volvió a su banca, no sin mostrarle el papel a Milei: “Todo está muy claro, menos las explicaciones”, rezaba.

El Presidente lo fulminó con la mirada. “No te da la cabeza”, se le escuchó decir.

En las bancadas oficialistas todo era algarabía. Milei se puso de pie y, con un gesto provocador, hizo un ademán con su brazo para dedicarles los aplausos que recibía a sus adversarios en las bancas. En otro pasaje hizo un gesto de corazón con sus dedos también destinado a la oposición.

En el recinto, los opositores escuchaban entre aburridos e indiferentes el monólogo de Adorni. Ni siquiera los aliados mostraron entusiasmo; apenas unos pocos aplausos tibios. El espectáculo, en cambio, era protagonizado por los libertarios que colmaban las galerías y los palcos con Milei como jefe de la batuta.

Los hermanos Milei, apoyando a Adorni Natacha Pisarenko - AP

“Olé, olé, Kari, Kari”, festejaban los libertarios cuando Adorni agradeció el apoyo de la secretaria general de la Presidencia. Milei acompañó con aplausos. Pero mayor fue su efusión cuando se lo mencionó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: en ese instante el presidente se puso de pie y se fundió en un abrazo con el funcionario, que lo escoltaba detrás suyo junto a Pablo Quirno (Cancillería) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

En los palcos contiguos se apostaban Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior); Santiago Bausili (BCRA) y la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario. También se hicieron presentes Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa) y Eduardo “Lule” Menem, lugarteniente de Karina Milei.

¿Y Santiago Caputo? Al asesor presidencial estrella no se lo veía en primera fila como en otras oportunidades. Había participado de la “foto de familia” que compartió el presidente y su gabinete antes de la exposición de Adorni y algunos especularon con que se había marchado. No fue así; prefirió seguir la sesión detrás del cortinado de uno de los palcos. Como escondido.

Cuando el jefe de Gabinete finalizó su exposición, Caputo y Quirno levantaron los pulgares en alto: la misión estaba cumplida, Adorni había pasado la prueba. Milei se abrazó con sus ministros y, con satisfacción contenida, se retiró: “Chau kukas”, y se despidió.