Un fallo judicial excluyó a la oposición y Armando Cavalieri se asegura su undécimo mandato al frente del Sindicato de Comercio

Víctor Pesino y María Dora González, los jueces que avalaron la vigencia plena de la reforma laboral de Javier Milei, allanaron el camino de Armando Cavalieri para comenzar su undécimo mandato consecutivo al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo excluyó anoche a la lista opositora por no tener presuntamente el mínimo de avales para competir.

El estatuto del sindicato exige que toda lista que quiera competir esté avalada por firmas equivalentes al 3% de los afiliados activos al día con Tesorería. Para esta elección, que se desarrolla hoy, con un solo candidato, el mínimo requerido era de 1504 avales. La Junta Electoral concluyó que la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Gisela Paredes, actual secretaria de la Mujer del gremio, no había alcanzado ese piso mínimo, debido a observaciones realizadas sobre 1238 firmas por una pericia caligráfica, según precisa el fallo al que accedió LA NACION.

Paredes, exdelegada de Carrefour, ya anticipó que apelará el fallo y denunció forum shopping al considerar que Cavalieri apeló a un tribunal “amigo” para evitar la disputa en las urnas. Incluso, dijo a LA NACION que su lista recusó a Pesino y González porque su abogado defensor, el senador nacional Mariano Recalde, tuvo choques públicos con ambos. Sobre todo con Pesino, tras avalar la ley de modernización laboral y disponer la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por detectar irregularidades en las elecciones en una de las 53 seccionales.

El apretón de manos entre el juez Víctor Pesino y Patricia Bullrich Soledad Aznarez

Con la oposición relegada, Cavalieri, que negoció con los militares cuando fue secretario de prensa de la CGT que lideraba Saúl Ubaldini, y tuvo diálogo y aceitada relación con todos los gobiernos democráticos, coronará hoy un nuevo triunfo electoral y comenzará su undécimo mandato. Volverá a estar secundado por Carlos Pérez, el presidente de Osecac, la obra social, y el articulador con los delegados gremiales. A Pérez se le reconoce haber neutralizado a la oposición en los supermercados de la cadena Coto, donde tenía injerencia Ramón Muerza, un viejo retador del líder mercantil que tampoco tuvo suerte a la hora del desafío.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez lograron sumar a los delegados de Coto, que solían jugar con la oposición en el Sindicato de Comercio

Es la tercera elección consecutiva en la que a Cavalieri le surge un retador. Primero había sido Oscar Nieva, después Muerza y ahora Paredes, una exfuncionaria de Axel Kicillof en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Los tres casos tienen una raíz en común: se animaron a enfrentar al jefe como parte del oficialismo.

Paredes es actualmente secretaria de la Mujer y cortó su vínculo con Cavalieri y Pérez cuando hizo una denuncia judicial por presuntos sobreprecios por casi $9.500.000 en la compra de pañales por parte del sindicato. La denunciante, además, vincula su despido de Carrefour, a pesar de haber tenido el blindaje sindical por ser delegada, y su salida del gobierno de Kicillof “a una operación de Pérez”.

“La Justicia respaldó el planteo realizado para que se respetaran las condiciones establecidas por el estatuto y ratificó un principio central del proceso electoral: las reglas y los requisitos para competir deben ser cumplidos por todas las listas”, informó Cavalieri a través de un comunicado. Según el jefe mercantil, su lista, la Azul, había presentado más de 15.000 avales, mientras que la Lista Celeste-Verde presentó 1649 avales. En total, habría unos 50.000 afiliados en condiciones de votar, aunque la pulseada judicial continuará.