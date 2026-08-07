El subdirector adjunto del FBI visitó la Argentina y se reunió con funcionarios de la SIDE

El subdirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, se reunió este viernes en la Argentina con el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y con altos funcionarios de la SIDE y del Centro Nacional Antiterrorista (CNA). El objetivo del encuentro fue “fortalecer la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el extranjero” y “detener amenazas” antes de que lleguen a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el FBI destacó la visita de Bailey. “Defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras”, señaló el organismo.

En tanto, el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, destacó el vínculo entre la SIDE y el FBI y señaló que la creación del CNA constituye uno de los principales resultados de la cooperación entre ambas agencias.

El FBI y la SIDE fortalecen la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado Presidencia

“La SIDE y el FBI mantienen un vínculo histórico que en esta gestión profundizamos con acciones concretas. La creación del Centro Nacional Antiterrorista junto al FBI representa un paso fundamental en esa relación y nos permite incorporar la experiencia y las mejores prácticas de una de las agencias más importantes del mundo”, sostuvo.

Y sumó: “El CNA es hoy la herramienta central del Estado argentino para coordinar la prevención del terrorismo y el primero de estas características en América Latina”.

El FBI y la SIDE fortalecen la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado Presidencia

Además, expresó que la cooperación entre la SIDE y el FBI “fortalece las capacidades del Sistema de Inteligencia Nacional para anticipar amenazas y proteger a los argentinos”.

“El terrorismo no reconoce fronteras y enfrentarlo exige cooperación, intercambio de información y coordinación entre los Estados. El vínculo que construimos con el FBI nos permite estar mejor preparados frente a una amenaza que es global”, concluyó Auguadra.

Desde la SIDE también realizaron una publicación en redes sociales donde remarcaron que los cambios impulsados en la Secretaría de Inteligencia de Estado “han sido fundamentales para la creación del CNA, un organismo ejemplar creado conjuntamente con el FBI”.

El Centro Nacional Antiterrorista

Ese organismo fue creado en octubre del año pasado a través del Decreto 717/2025 e inaugurado junto al FBI. La medida fue anunciada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Su fin es “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo“.

El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que la SIDE, además, dirige al centro y lo asiste con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios” para el cumplimiento de las funciones.

La SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorismo junto al FBI

El CNA, en tanto, debe “requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras”.

También tiene como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.