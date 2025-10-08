El Gobierno creó un Centro Nacional Antiterrorista que dependerá de la SIDE

Por medio del Decreto 717/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), que dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como finalidad “integrar, analizar y compartir información entre sus integrantes, diseñar estrategias y establecer criterios de actuación y coordinación eficaces en la lucha contra el terrorismo“. La medida había sido anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes mediante una conferencia de prensa.

El documento, que lleva la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que la SIDE, además, dirigirá al centro y lo asistirá con “los recursos humanos y presupuestarios necesarios” para el cumplimiento de las funciones.

El CNA, en tanto, deberá: requerir información y asistencia de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras; contribuir a la prevención y a la determinación de los riesgos y amenazas en materia de terrorismo; elaborar y aprobar lineamientos, estrategias y objetivos generales en la lucha contra el terrorismo, además de directivas, protocolos y documentos oficiales con el fin de orientar las prioridades de la lucha contra el terrorismo y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo de las capacidades estatales en la materia; y celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

También tendrá como funciones elaborar informes sobre el terrorismo a nivel nacional, regional e internacional; difundir información estadística sobre la materia; dictar la normativa interna para su funcionamiento; e impulsar las propuestas legislativas y normativas necesarias para el fortalecimiento de la prevención y lucha contra el terrorismo.

Por su parte, estará conformado por, al menos, un representante de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y de los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia -a través de la Secretaría de Justicia-.

El Gobierno justificó la normativa en que otros países tomaron medidas similares. Señaló que Estados Unidos y España -tras los ataques de 2001 y 2004, respectivamente- dispusieron la creación de organismos especializados en la lucha contra el terrorismo “con la finalidad de coordinar los esfuerzos interinstitucionales en la materia”.

“La creación de tales organizaciones permitirá aprovechar de una manera más eficiente y eficaz las capacidades de los distintos entes públicos a través de su integración y trabajo conjunto”, continuó.

En este marco, también expresó: “El protagonismo asumido por la Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales genera la necesidad de contar con los medios adecuados para enfrentar las amenazas que provengan de organizaciones terroristas internacionales y trasnacionales. La creación de un centro especializado permitirá coordinar el esfuerzo nacional en la materia, incrementar cualitativa y cuantitativamente la cooperación internacional y, en definitiva, garantizar la vigencia de la forma representativa, republicana y federal de gobierno y del Estado de Derecho”.

El Poder Ejecutivo, además, aclaró que existe un contexto global en el que “se han acrecentado las amenazas terroristas y se ha expandido la capacidad operativa de los grupos radicalizados como consecuencia de sus vínculos con redes asociadas al crimen organizado a nivel trasnacional” y que la creación del centro surge para “hacer frente de manera adecuada a ese fenómeno en constante evolución”.