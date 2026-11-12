Bullrich escribió otro mensaje que generó suspicacias en el oficialismo: “Es con todos los argentinos”

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó este jueves que la bancada del oficialismo está “lista” para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado, en un mensaje que generó suspicacias en el Gobierno más allá del trámite legislativo.

Desde su cuenta de X, la exministra de Seguridad advirtió que LLA tiene todo preparado para avanzar con el tratamiento de esa norma en la Cámara alta.

El posteo de Patricia Bullrich sobre discapacidad

“Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, consideró la legisladora.

En la misma publicación, y con un tono con el que volvió a tomar distancia del Gobierno, Bullrich expresó: “El país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

Las declaraciones de la legisladora libertaria cobraron especial relevancia tras la reciente visita del papa León XIV al país, donde pidió por el diálogo, la educación, el trabajo y la atención de la discapacidad, entre otros puntos.

Durante su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el Sumo Pontífice afirmó que las vidas de las personas con discapacidad “no son un peso, sino una bendición” y, al citar a Juan Pablo II, destacó su inmensa dignidad como personas especialmente amados por Dios.

Tensión entre la Casa Rosada y Bullrich

La norma denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado.

Los cambios propuestos a la Ley de Discapacidad se dieron luego de que la proía Bullrich marcara sus diferencias en torno a la aplicación de la normativa. Tanto Discapacidad como la ley de financiamiento del presupuesto universitario generaron conflictos en la agenda del oficialismo.

De hecho, Bullrich apuntó contra el Ministerio de Economía en septiembre último por el recorte en Discapacidad luego de que se presentara el proyecto de Presupuesto 2027. “No me tomen por tonta”, había expresado en aquella oportunidad.

Patricia Bullrich. Senado: el oficialismo busca convertir en ley los cambios al régimen de Inocencia Fiscal Soledad Aznarez

“Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”, había afirmado la legisladora, en sintonía con su reciente tuit, cuando la normativa obtuvo dictamen.

La iniciativa propone reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y de orden público. Su objetivo es dar continuidad a los beneficios y las prestaciones destinados a las personas con discapacidad.

El sugestivo posteo de Milei

Luego de la despedida emotiva el Sumo Pontífice del país, el presidente Javier Milei hizo una publicación que volvió a agitar las aguas en el Gobierno. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, publicó Milei en su cuenta de Instagram, donde compartió la imagen de un barco en llamas y sumergiéndose.

El sugestivo posteo de Milei

De inmediato, voceros del oficialismo sugirieron a este medio que el mandatario apuntaba contra Bullrich, quien habría colmado la paciencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de sus aliados Martín y Eduardo “Lule” Menem con sus constantes desmarques y diferenciaciones de las medidas políticas y económicas del Poder Ejecutivo.

Tal como informó LA NACION, el enojo en Balcarce 50 tiene que ver, además, con la demora en la aprobación de la suspensión de las PASO, considerada prioritaria por el Poder Ejecutivo, y que cerca de Karina Milei le recriminan a Bullrich.