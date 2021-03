El duro reclamo de la diputada Mónica Frade a Sergio Massa por las vacunas

Tras el comienzo de la sesión maratónica en el Congreso, la diputada Mónica Frade apuntó duramente contra el presidente de la Cámara, Sergio Massa. “Hubiera querido que todo el acting que se hizo por un diputado que le tocó un pecho a su mujer lo hubiera hecho para que esta Cámara y todo el pueblo sepa qué pasó con las vacunas, empezando con Ud.” disparó la legisladora.

Apenas iniciada la sesión se aceptaron las renuncias de dos diputados del oficialismo, Martín Soria -designado ministro de Justicia- y el mendocino Alejandro Bermejo, y se les tomó juramento a sus reemplazantes. Luego, los legisladores comenzaron a plantear cuestiones de privilegio. En medio de un clima tensión la oposición desafió al oficiacilismo a que se sancione al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, por haber restringido la circulación en la provincia y violado los derechos humanos durante la pandemia.

Fue en ese momento que la diputada Frade planteó también como una cuestión de privilegio la vacunación por parte de diputados. Puntualmente, la legisladora arremetió contra Eduardo Valdés, aunque sin nombrarlo de forma explícita, y contra Sergio Massa.

👥💬 | "Le voy a pedir, Presidente, que usted arbitre los medios para que se nos garantice la libre circulación y el ejercicio de nuestra tarea legislativa en Formosa", solicitó @MonicaFradeok (CC).#SesionesEnDTV pic.twitter.com/oDvSG4X1rd — DTV - Diputados Televisión (@DiputadosTV) March 27, 2021

“En esta Cámara hubo diputados que se vacunaron, hubo por lo menos dos lo reconocieron. Hay un diputado que afirmó haberse vacunado con una primera dosis para viajar a México pero que hoy parece que no le alcanzó porque está en su casa sesionando desde ahí, con lo cual no entendemos porque se robó una vacuna”, comenzó Frade.

“Este parlamento ha guardado absoluto silencio respecto sobre quiénes son los diputados que han usado privilegios sin cumplir con todos los requisitos que los ciudadanos comunes de esta país han cumplido. Y Ud. presidente (por Massa) es el primero que ha guardado silencio. Ud. que se jactaba en el 2015 de decir: ‘Vamos a cambiar el presente de corrupción por la transparencia del futuro”, interpeló la diputada a Massa.

Y con el mismo tono, continuó: “El día 22 de febrero se le remitió un carta para que diga de modo institucional si Ud., su esposa, sus descendientes y sus colaterales estaban vacunados, e informalmente dijo que estaba tranquilo y que iba a contestar el 10 de marzo. Como no lo hizo inicié pedido de acceso a la información pública y Ud me contesta que vaya al ministerio de Salud de la Nación a obtener esa información”.

“Quiero decirle que para tener tener autoridad, primero hay que tener autoridad moral y para hablar de transparencia hay que tener autoridad moral y Ud. la perdió porque adeuda con esta Cámara y el pueblo argentino informar qué pasó con Ud y el resto de su familia”, concluyó al respecto.

Si bien la diputada interpeló en todo momento a Massa, el presidente de la Cámara optó por no contestar. Sin embargo, segundos después la legisladora Cecilia Moreau salió al cruce de Frade.

“Yo no fui referida pero estoy a cargo de esta bancada y le voy a decir a esa diputada que en el peor momento de la pandemia nos recomendaba no usar tapaboca, marchar y tomar lavandina. Que el presidente de la cámara así como todos los diputados de la Provincia de Buenos Aires estamos anotados en la app vacunar de la provincia donde ya llevamos anotados y vacunados millones de bonaerenses. Es una verguenza, a Ud. un legislador no tiene por qué darle explicaciones. Ud. es una descarada. Va a formosa porque por Quilmes no puede caminar”, sentenció Moreau.

Por su parte, la diputada Dolores Martínez del bloque UCR, promovió una cuestión de privilegio contra el jefe de Gobierno, Santiago Cafiero, por su responsabilidad en la administración de las vacunas y su falta de rendición de cuentas ante la Cámara.

“Hoy la Argentina no tiene solo el problema de escasez de vacunas, sino que a la vez tiene uno mayor, un hecho de corrupción en el proceso de implementación del plan. Caímos en la inmoralidad de utilizar los recursos del estado, recursos de todos, para unos pocos, los privilegiados de siempre” dijo la diputada.

Martínez exigió accionar con medidas concretas y un pedido de disculpas a la sociedad. “De las crisis se sale con más y mejor institucionalidad. No sirve que el oficialismo esconda los datos bajo la mesa”, dijo y pidió que “el gobierno abra los datos de los vacunados hasta febrero, cuando se conocieron estas irregularidades”.

A su vez, la diputada cuestionó “la falta de novedades” de la investigación iniciada por la oficina anticorrupción.

“Lo que queremos es que el jefe de gabinete y la ministra de salud vengan a dar explicaciones, porque el desafío que tenemos como Estado es enorme. No alcanza con aliviar el bolsillo de los trabajadores”, señaló la diputada.

En la otra vereda, el diputado Pablo Yedlin del Frente de Todos, defendió la gestión del Gobierno en materia sanitaria, indicó que el único problema que enfrenta el país es el de “cantidad de vacunas”, pero que es una cuestión mundial y criticó a la oposición por “generar ruido permanentemente”.

“Hay un intento de un grupo de la oposición de generar ruido permanentemente en todas las decisiones sanitarias que tienen que ver con la pandemia con una finalidad electoral”, dijo.

Sobre la compra de vacunas por los privados y provincias el diputado explicó que no hay una restricción para hacerlo, sino que el problema es la ausencia de mercado a nivel mundial. A su vez, acerca de las vacunas que se producen en el país y la posibilidad de su apropiación por el Estado, el diputado dijo que “Las vacunas que se producen en la Argentina, no son de la Argentina. Son de las industrias privadas”.

“¿Por qué no dejamos el tema de las vacunas por fuera de la grieta política?” finalizó el diputado y pidió prepararnos para enfrentar la segunda ola.

LA NACION